El Arzobispo llama a votar a favor de la vida código

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

El Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, llamó ayer a los senadores a votar con conciencia en el tema del aborto, y les recordó que fueron electos por el pueblo para servir y dar vida, no para matar o mandar a matar.

“Los senadores no tienen derecho a matar o mandar a matar, sino a dar vida, y cualquier decisión que tomen, con relación a la despenalización del aborto, le deben dar cuenta al pueblo dominicano. Llamamos a los senadores a que tengan un discernimiento, a que obedezcan a su conciencia, no a las líneas que les puedan bajar los líderes políticos al momento de votar”, manifestó monseñor Ozoria.

La semana pasada el Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció su apoyo a la modificación propuesta por el presidente Danilo Medina, que plantea la interrupción del embarazo en caso de violación, incesto o malformaciones, que se asuma impedirá que siga vivo al nacer, y cuando esté en riesgo la vida de la madre.

Monseñor Ozoria, al hablar en rueda de prensa donde se anunció que asumió la presidencia del Consejo de Televida, Canal 41, reiteró que el papel que jugará la iglesia siempre será en defensa de la vida.

“Nosotros somos defensores de la vida y de ahí no nos va a cambiar nadie. Aunque aprueben el Código Penal con el artículo que permite el aborto, nosotros vamos a seguir defendiendo la vida y estamos totalmente en contra del aborto”, dijo Ozoria.

Mientras monseñor Benito Ángeles también apeló a la conciencia de los senadores, porque son ellos que tienen esa decisión ahora. “A los senadores les pedimos que actúen en la auténtica y recta conciencia de saber que cualquiera de las denominaciones que se presenten como justificación para aprobar esa ley del aborto, son completamente contrarias a la ética, la moral y la vida humana”, expresó.

Dijo que después que hay una concepción en un vientre, ya hay una vida humana “que no se debe mandar a matar, y mucho menos por ley”.

“Nosotros le hacemos un llamado al pueblo de Dios, para que recuerden que hay que obedecer la ley de Dios antes que la ley de los hombres, porque la ley de los hombres es transitoria, pero la ley de Dios es permanente”, expresó.

Asimismo, el reverendo padre Manuel Ruiz de la Rosa dijo que uno de los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo se llama Televida, y que el nombre ya dice la defensa de la vida que tienen los medios católicos.

“Con este tema ha habido confusión en el sentido de que todavía dicen que la iglesia no quiere que se defienda la vida de la madre y eso quedó claro y aprobado que en una circunstancia de emergencia el médico tiene que hacer todo lo que científicamente esté a su alcance para salvar las dos vidas”, indicó.

Aseguró que en el Código Penal se quieren incluir elementos que no se habían mencionado antes, como el estupro, y se incluyen otras cosas, “por eso una petición buena es al presidente Medina y a Leonel Fernández para que no bajen líneas a los legisladores, sino que los dejen actuar según su conciencia, y nosotros oraremos para que Dios los ilumine y voten a favor de la vida”. Ángeles dijo que para ser justos el llamado no es solamente para el presidente Medina y Fernández, también para los líderes de otros partidos que están bajando líneas a los que van a votar.

LOS CAMBIOS DISPUESTOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

Con el cambio de monseñor Víctor Masalles a Baní, fue nombrado como director ejecutivo de Televida, canal 41, el reverendo padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien en la actualidad es director de Radio ABC y Vida F.M.

Monseñor Francisco Ozoria asumió la presidencia del Consejo de Televida y todos los medios de comunicación.

“Esto dará paso a una unidad estructural que busca unificar los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo“, dijo Ozoria Acosta.

Indicó que está priorizando la juventud en la Arquidiócesis de Santo Domingo, y que prueba de eso es que han mandado a seis sacerdotes a capacitarse en Bogotá haciendo un curso de Pastoral Juvenil Vocacional, y regresarán en marzo.

