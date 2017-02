Docentes firman libro de asistencia sin dar clases

Dalton Herrera

Santo Domingo

Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) acuden a firmar de manera religiosa el libro de docencia que los valida para cobrar el sueldo por impartir clases, a pesar de que no asisten al aula a cumplir con sus estudiantes.

Los educadores que apoyan el paro convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), quienes exigen un incremento salarial de al menos un 15%, dicen defender la línea trazada por el gremio, pero al mismo tiempo, afirman que los alumnos no deberían perder el semestre debido a la protesta profesoral, por lo que piden su asistencia a clases, a pesar de que oficialmente estas no estén siendo impartidas.

Periodistas del LISTIN DIARIO conversaron con bedeles de varias facultades del recinto, quienes son las personas encargadas de registrar las firmas de los docentes, donde revelaron que la mayoría de los profesores registran sus nombres como que impartieron clases y ni siquiera se asoman al curso a informarles a sus estudiantes sobre la huelga.

Otros firman el libro de docencia, entran al aula para explicarles a sus estudiantes la situación del paro c o n v o c a d o por Faprouasd pero se retiran a los cinco minutos, según los empleados de la UASD.

Las butacas lucen vacías ya que dentro de las aulas; entre ocho, siete y hasta solo dos estudiantes esperan al profesor que nunca llega.

Los relatos de aquellos que gastan un pasaje para asistir a la universidad y pierden el día sin recibir el pan de la enseñanza, corren como pólvora; lo que provoca que otros estudiantes se desanimen y no asistan a cumplir el pensum inscrito.

Algunos de los profesores justificaron que sin importar el paro, las primeras dos semanas del semestre siempre lucen ausentes debido a que miles de estudiantes se quedan en sus casas.

“Aqui todo el mundo sabe que la mayoría de los estudiantes nunca van las dos primeras semanas de clases, haya paro o no; ellos se roban ese tiempo de clases para seguir vacacionando”, vociferó uno de los docentes que prefirió omitir su nombre.

El presidente de Faprouasd, Santiago Guillermo, explicó vía telefónica al Listín que el profesor tiene que presentarse a su área de trabajo “pero como en este momento se está protestando por causas justas, no se imparte clases”. “Nosotros no podemos levantar el paro porque no tenemos ninguna respuesta con las construcciones de los laboratorios de Química y Biología, no sabemos como vamos a contratar a dos mil profesores, no tenemos ninguna respuesta correcta. Por eso el paro se mantendrá hasta que tengamos respuestas”, sostuvo Guillermo.

El pasado viernes, estudiantes de la UASD hicieron un llamado a los maestros de la Primada de América para que busquen otros métodos de lucha que les permita alcanzar sus objetivos sin que la docencia sea afectada.

El rector de la universidad, Iván Grullón, había calificado el paro de Faprouasd como “ilegítimo y electorero”, porque no cuenta con la aprobación de una asamblea general de profesores de la que afirmó es miembro. Dijo que ese gremio busca protagonismo porque hay cambio de directiva.

“Yo expliqué en la reunión del Consejo Universitario que la UASD no resiste aplicar un aumento”, señaló.

RECLAMO ESTUDIANTIL: El dirigente estudiantil y candidato a la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Rafelito Valenzuela, convocó a todos los estudiantes a participar en en la gran concentración a realizarse el lunes 6 de febrero a las 10: 00 de la mañana en la explanada de la Rectoría para exigir el inicio de la docencia.

Valenzuela expresó que lo más conveniente para los profesores y autoridades es iniciar el semestre y elaborar un plan en conjunto para luchar, pero no dejar sin opción a la materia prima de la academia, que son los estudiantes.