Productores exhiben frutos de Valle Nuevo

Adolfo Paniagua Contreras

Constanza

Agricultores de diferentes comunidades de Valle Nuevo se concentraron ayer en El Convento, a 18 kilómetros de esta ciudad, para dar a conocer sus propuestas de solución al drama que viven y denunciar la supuesta parcialización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que permite la depredación de la zona de Las Neblinas, mientras trata de despojarlos a ellos del único medio de sustento que tienen, la agricultura.

Los directivos del Bloque de Campesinos, encabezados por su presidente, Norberto Rosario, y en compañía del sacerdote Rogelio Cruz, quien dio apertura a la actividad, denunciaron que mientras son reprimidos, impidiéndoles seguir cultivando las tierras y desmantelándoles las infraestructuras de regadío, las autoridades se hacen de la vista gorda en torno a lo que ocurre en Las Neblinas, detrás de Rancho Güaragüao, mostrando a la prensa una galería de imágenes de las supuestas labores depredadoras, con cortes de ébano, construcción de cabañas y apertura de carreteras, que estarían realizando funcionarios del Gobierno y otras personas, entre los que mencionaron a Felucho Jiménez, Gonzalo Castillo, Julio Brache, Frank Moya Pons, Alejandro Montás, Manuel Leonardo y Alberto Holguín.

“Nosotros, a partir de la resolución de Medio Ambiente, hemos iniciado un plan de lucha tendente a que, si en verdad queremos preservar el Parque, que se preserve en iguales condiciones para todos; y si se quiere que las cosas sean de una manera justa, digna y humana, de la manera que lo hacen entendemos que no es la forma adecuada. Se ha hecho una resolución en base a cuatro potentados de Valle Nuevo”, expresó.

Dijo que, si no hay justicia para los que depredan Rancho Güaragüau, Las Neblinas, tampoco para ellos que están en las zonas que trabajan desde 50 años antes de ser declaradas parque nacional, y que ahora viene el Ministerio de Medio Ambiente con una medida de 120 días, que calificó de “arbitraria y brutal”, y que es después que faltan dos días para cumplirse la resolución, cuando el ministro, Francisco Domínguez Brito, trata de reunirse con ellos, cosa que les ha causado indignación e impotencia.

Denuncia

El dirigente de los campesinos denunció que ha sido objeto de agresión de parte del coronel del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), Mario César Frías Nolasco, quien supervisa las tropas acantonadas en Valle Nuevo.

Manifestó que el pasado jueves el oficial no sólo fue a su propiedad, sin previo aviso, donde le desmanteló las tuberías de agua, sino que lo llevó en calidad de detenido a la caseta de Medio Ambiente. Responsabilizó al Ministerio de Medio Ambiente de lo que le pueda pasar, tanto a él, a su familia, como a los agricultores que representa.

Durante la actividad, que concentró a productores de papa, ajo, cebolla, ajíes, tomate, lechuga, zanahoria, remolacha, repollo y otros rubros de las comunidades El Convento, El Castillo, La Siberia, Pinalito, Pinar Parejo, Montellano, Tireo Abajo, Río Grande y Arroyo Yaya, Rosario dijo que ellos están de acuerdo con la preservación del Parque Valle Nuevo, pero que “no es posible que nosotros nos vayamos de aquí tocándonos las nalgas como si fuéramos vaca, chivo y puerco.

MANIFIESTA SOLIDARIDAD

El padre Rogelio Cruz, manifestó que no tiene protagonismo en la lucha que libran los productores, sino que estaba en el área consensuando con ellos una salida justa, y para que el país conozca las “otras verdades de Valle Nuevo”. El religioso leyó un documento, copia del cual se entregó a los periodistas, donde los agricultores plantean 5 puntos para solucionar el impasse con las autoridades de Medio Ambiente: a) preservación del Parque como patrimonio que es de los dominicanos; b) una salida justa, digna y humana para los que viven allí; c) que saquen a todo el mundo, y no sólo a los más pobres; d) que lo mismo que se hace en Constanza se haga en Ocoa, Azua y Bonao; e) que se tome en cuenta un conjunto de 12 propuestas que han formulado a las autoridades, en comunicación remitida al Presidente de la República, de fecha 15 de enero del 2017.