Preocupa a productores situación de Valle Nuevo

Katheryn Luna

Valle Nuevo, Constanza

No tienen alimento y de la última cosecha no queda nada. En la comunidad El Castillo, en Valle Nuevo, ya no hay siembra y sus moradores solo se preguntan: “¿hacia dónde iremos?”

Allí habitan 50 familias, todos agricultores. Han vivido por más de 40 años de la siembra de papa, cebolla y zanahoria, pero desde hace cuatro meses, a raíz de la medida del Ministerio de Medio Ambiente que impide la labor agrícola dentro del parque nacional, su medio de vida ha estado paralizado y con ello le ha arropado aún más la miseria.

“Ahora no tenemos nada sembrado, ya lo que estamos es pasando hambre, porque nos estamos comiendo lo que pudimos cosechar”, contó Leonidas Castillo, uno de los productores.

“ Nosotros le hacemos un llamado al Presidente, y que si él entiende que no se puede vivir ni trabajar aquí, que nos reubique a otro lado, porque el agua es de todos. ”

LEONIDAS AQUINO, productor agrícola.

Su realidad

En El Castillo los servicios básicos no existen. No hay energía eléctrica, acueductos, ni un centro médico cercano.

Si hay una emergencia de salud tienen dos opciones: buscar ayuda a quien tenga una motocicleta para llegar algún centro médico en el pueblo o morir.

En cuanto a la educación, solo cuentan con una pequeña escuela pública que ofrece docencia hasta el sexto curso de primaria, por lo que los niños no tienen oportunidad de continuar estudiando.

Si tienen el anhelo, deben de buscar la manera de bajar a Constanza, un trayecto largo y por carretera en mal estado.

La salida, según Francis Aquino es dedicarse a la siembra como sus padres. El joven quería ser contable, pero no pudo continuar los estudios como muchos de la comunidad.

Reubicación

La preocupación de los pequeños productores es que ya no tengan un medio para sobrevivir y sacar adelante a su familia. Afirman que lo único que han hecho toda su vida es trabajar la tierra.

“Es desesperante porque cuando el señor Domínguez Brito dice, cuatro meses y váyanse, ¿hacia dónde? y ¿a qué?”, se preguntan.

Norberto Rosario, presidente del Bloque de Campesinos de Valle Nuevo, sostiene que la medida de Medio Ambiente perjudica a los campesinos pobres, que son unos 400 pequeños productores.

“Estanos dispuestos a irnos mañana pero que sea en igual condiciones para todos, mi gente está desesperada”, expresó.

Leonidas Aquino, también sostiene la disposición de irse, pero afirma que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que decirle a dónde.

“Nosotros le hacemos un llamado al Presidente de la República que si él entiende que no se puede vivir ni trabajar aquí que nos reubique a otro lado, porque el agua es de todos y todos lo necesitamos, pero ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos?”,

Sostiene que están dispuestos a preservar el valle y que muestra de ello es que han reforestado con 500 mil plantas de pinos. “Estamos pasando hambre, si no nos pueden reubicar de una vez, que nos dejen trabajar en lo que se ponen de acuerdo, que nos den este año 2017 para seguir cultivando, porque si no se ha echado a perder el parque en el tiempo que lo estamos ocupando ya en un año no se perderá”, indicó.

(+)

AGRICULTORES PROPONEN QUE DESMONTE SEA GRADUAL

Propuesta de los agricultores

El Bloque de campesinos y productores de Valle Nuevo, hace un mes se envió una propuesta al presidente Danilo Medina y al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito donde piden que el desmonte sea gradual y buscar una solución mediante el diálogo.

En el documento hacen contar que la producción de alimentos en Constanza es la más importante fuente de ingresos, y que genera cuatro de cada cinco empleos. Indica que el 72% de la población depende directamente de la actividad agrícola.

En el documento solicitan la creación de una comisión que evalúe la situación por zonas, a fin de ejecutar un plan de reducción gradual de las áreas críticas.

También, realizar un levantamiento por parte del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para determinar las fuentes de agua que afecta el cultivo, entre otras recomendaciones.

El documento está firmado por el alcalde del municipio Constanza, Ambiorix Sánchez Caraballo; el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, Isidro Batista; el pastor de la iglesia evangélica Dios Nueva Cosecha, Ángel Moreta; el director del ayuntamiento del distrito municipal La Sabina, Félix Antonio Jiménez, entre otros.