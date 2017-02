ASODEMU apoya paro de docencia que encabeza FAPROUASD

Yoranmi Santiago

Santo Domingo

Corrientes afiliadas a la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU), mostraron su apoyo al paro de docencia impulsado por la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD) y amenazaron con pasarle por encima a quienes no los respalden.

Reynaldo Aybar, secretario de quejas y conflictos de ASODEMU, dijo que convocarán a una asamblea en la que podría darse la destitución de Mary Plasencia, presidenta de ASODEMU, porque consideran que esta se ha alineado con la rectoría universitaria y está actuando en favor de ellos y no de los miembros de la asociación como es su deber.

Dijo que esta esta particularizada y ha tomado una posición amarillista al omitir declaraciones en contra de la lucha que se está llevando a cabo.

Esto a raíz de las declaraciones que Plasencia diera a medios de comunicación, en los que decía no estar de acuerdo con la suspensión de la docencia.

En cuanto al paro que arriba hoy a su cuarto día reiteraron que se mantendrá hasta tanto reciban respuestas concretas de parte del rector Iván Grullón, sobre la petición de un aumento salarial del 40%.

Indicaron estar dispuestos a recibir un 15% de modo inicial, siempre que sea aplicado de forma retroactiva hasta enero 2017.

Al ser preguntados sobre la posibilidad que tiene la universidad de realizar el aumento, insistieron en que el saneamiento de la nómina es la clave.

“Todos los meses están contratando botella y asesores que no hacen nada en la universidad”, aseguró Aybar.

De su lado, Santiago Guillermo afirmó que Grullón está actuando con doble moral ya que lo que dice la prensa no es lo que ocurre en la realidad.

“Lo que él dice ante la prensa, no se corresponde con lo que ocurre día a día en UASD, donde a diario se contratan personas que lo que hacen es drenar los recursos de la academia”.

Aseguró que en la nómina hay diputados y funcionarios que no hacen “absolutamente nada en la UASD”, sin embargo no fue capaz de ofrecer los nombres de los supuestos funcionarios, alegando que los mismos están en el listado de nómina que solicitaron a la academia y no les ha sido entregado

Guillermo insistió, otra vez, en que el semestres no será afectado a pesar de que llevan cuatro días de paro de docencia, las clases se retomaran inmediatamente lleguen los acuerdos.

Dijo que los días perdidos serán retomados en el verano en caso de que sea necesario.

Apoyan a los profesores pero sin parar docencia