Video: Productores de Valle Nuevo esperan auxilio del Gobierno

Adolfo Paniagua Contreras

Valle Nuevo, Constanza

Los productores de diferentes rubros agrícolas de las zonas de El Castillo, El Convento, Montellano, La Siberia, Pinalito y Pinar Parejo, insisten en la necesidad de tener un encuentro directo con el presidente Danilo Medina, porque dicen que las condiciones que les ha planteado el Ministerio de Medio Ambiente no satisfacen sus expectativas y dicen que no abandonarán sus parcelas hasta tanto el Gobierno haya dialogado con ellos.

Expresan que están a la espera de que el Gobierno escuche sus reclamos, porque son seres humanos, y no van a desamparar su hábitat donde aseguran llevan más de 40 años.

Norberto Rosario, José Ernesto Ortiz, Gabriel Durán Victoriano, Leonida Aquino, Wilson Lora, Bernardo Díaz Díaz, Secundina Mateo (Sonia), Franklin Lora, Rubén Núñez, acompañados de otros agricultores y jornaleros que se han solidarizado con su lucha, se encuentran apostados en El Castillo, que, en su opinión, es zona de amortiguamiento del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier y que no piensan salir de allí hasta que no vean satisfechos sus reclamos.

Expresan que el ministro, Francisco Domínguez Brito, no les ha llevado una propuesta seria que les garantice que van a poder seguir manteniendo sus familias, ya que no realizan otra actividad que no sea producir alimentos.

Por otra parte, expresaron a LISTIN DIARIO que fueron dejados libres los hermanos John y César Galván, así como la joven María Magdalena Ortiz Contreras, que habían sido detenidos el lunes, sin que cometieran ninguna infracción a la ley.

Después que las autoridades decidieron cerrar Valle Nuevo, el pasado 29 de enero, se nota un flujo continuo de militares que entran y salen del parque; y a todo el que pasa por los retenes se le pregunta hacia dónde va, incluyendo los miembros de la prensa.