El TC rechaza anular registro de récord de delitos

Wanda Méndez

Santo Domingo

El Tribunal Constitucional rechazó anular disposiciones del decreto número 122-07, que crea el reglamento sobre registro de datos de personas con antecedentes delictivos.

El TC estableció que ese registro de datos no viola los derechos al trabajo, a la igualdad, la dignidad humana y honor, ni al principio que prohíbe juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho (non bis in idem), ni la garantía de presunción de inocencia.

El TC rechazó una acción directa de inconstitucionalidad sometida en contra de los artículos 2, literales a, b, y c; 4; 5, párrafos I, II y III; 7; 10 y 12 párrafo único de ese decreto, emitido el 8 de marzo de 2007, y los declaró “conformes con la Constitución de la República”.

Las disposiciones del decreto impugnadas ante el TC conciernen al registro de datos delictivos permanente, temporal y de inteligencia policial; al carácter público del registro permanente de esos datos judiciales, así como a la forma en que se asientan las informaciones, a las instituciones responsables de administrar los distintos registros de datos delictivos, y al modo de uso del registro de control de inteligencia policial. El decreto dispone que esas bases de datos que contienen las informaciones sobre antecedentes delictivos de las personas están bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional, con la supervisión del Ministerio de Interior y Policía.

La acción fue interpuesta el 21 de julio de 2008 por Johanny Elizabeth Castillo Sabari, Francisco Tamares Cubilete y Elizabeth Rodríguez.