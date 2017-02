Campesinos se niegan a dejar Valle Nuevo

Ricardo Santana y Adolfo Paniagua

Valle Nuevo, Constanza

La mayoría de los agricultores que viven en las comunidades El Castillo, El Llano, La Siberia y El Convento, en la zona de influencia de Valle Nuevo, viven en destartaladas viviendas construidas de madera, algunas carcomidas por comején, carcomas y hormigas.

No tienen tendido eléctrico y la mayoría de las viviendas tienen pisos de tierra. Muy pocas personas ven canales de televisión, pero sí se enteran de todos los acontecimientos a través de la radio. Tampoco hay servicios de agua potable y de Internet.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, dijo a medios nacionales e internacionales que ha ofertado a los campesinos mejorar las condiciones de sus viviendas, garantizar agua potable y tendido eléctrico a través de paneles solares, pero que se han negado radicalmente.

Los niños más pequeños de El Castillo y El Llano reciben docencia en una pequeña escuela de dos aulas que tiene tandas matutina y vespertina, según dijo un empleado consultado. Pese a las dificultades, los pobladores de esas montañosas y casi selváticas comunidades, advirtieron que nadie los saca de ese lugar.

Manuel Rosario dijo que de los 74 años de edad que tiene, 65 de ellos los tiene viviendo en la comunidad El Castillo, en Valle Nuevo, y que con sus sembradíos en una pequeña parcela de 13 tareas crió a sus 20 hijos.

Rosario, quien además tiene 40 nietos, cuatro de ellos con edades entre los 9 a 15 años que tiene a su cuidado, dijo que hay resistencia total de los pequeños productores de El Castillo, El Llano y La Siberia, porque nadie quiere salir de sus lugares de origen.“Cultivo cebolla, zanahoria y papa, y de aquí nadie me saca”, advirtió de manera tajante el productor. “Llegué a este lugar a los nueve años junto a mi padre y mi madre que murieron y lo único que sé hacer es trabajar agricultura, si me desalojan de aquí de qué vivo”, indicó. El caso de Rosario no es aislado, su opinión la comparten la mayoría de campesinos de esas comunidades, donde viven de la agricultura.

Casilda Díaz Fernández, madre de seis hijos, tres de ellos menores de edad, precisó que tiene 40 años viviendo en El Castillo y que cultiva una pequeña parcela de 12 tareas con la cual mantiene a sus descendientes directos. La dama advirtió que nadie la saca del lugar. “Si el ministro Domínguez Brito nos quiere desalojar de aquí, que nos garantice casas donde vivir y tierra donde trabajar, porque de la agricultura vivimos y eso es lo que sabemos hacer”, observó la pequeña productora agrícola.

“El ministro tiene dos opciones, o nos deja aquí con nuestras casitas trabajando la tierra como siempre hemos hecho, o que nos busque un lugar que nos garantice casas y tierras donde trabajar”.

Mientras, Leonidas Aquino dijo que el parque Valle Nuevo mide 910 kilómetros cuadrados y que tiene 33 comunidades que lo circundan. “Ellos dicen que están peleando por las aguas, pero no es cierto, aquí hay intereses poderosos, porque nosotros conocemos más el parque que el señor Domínguez Brito”, manifestó.

Ministro

El ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, anunció que ha estado dialogando con los campesinos de La Siberia, El Castillo y El Llano, aunque reconoció que algunos de ellos están en una situación compleja y difícil, lo que dificulta las conversaciones que se están llevando. “Nosotros no estamos desalojando a nadie porque aquí no vive nadie, salvo las comunidades de Siberia y El Castillo”, indicó Domínguez Brito al ser entrevistado por Listín Diario.

“Nos hemos reunido con ellos y les hemos dicho que no les vamos a destruir sus casas, que se las queremos reparar y que les queremos instalar energía solar que no la tienen”, indicó.

Subrayó que esa gente vive en espacio de alrededor de 15 metros y en pisos de tierra y que les han ofertado 7,500 pesos mensuales para que sean empleados del Ministerio de Medio Ambiente, pero que la mayoría ha rechazado la oferta. “Ellos plantean que tienen que seguir cultivando aquí en Valle Nuevo porque ese es su sustento, y yo les he dicho que la Constitución manda otra cosa y la ley y la necesidad de un pueblo reclama que esto se proteja”, informó el ministro de Medio Ambiente.

Refirió que aproximadamente mil kilómetros cuadrados de superficie tiene el Parque Nacional de Valle Nuevo, de los cuales entre 15 y 20 por ciento de una manera u otra se han visto afectados por intervención de las manos humanas o por algunos incendios.

OTRAS OPINIONES

Roberto Rosario y Gabriel Durán, principales líderes del Bloque de Campesinos de Del Castillo y Montellano, denunciaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales supuestamente ha desatado “un show mediático en contra de los productores”.

“Pero todo es mentira, porque nosotros tenemos más de 50 años trabajando estos predios y faltando dos días para vencer el plazo el ministro se reunió con nosotros sin alternativas que puedan compensar la demanda de nuestra gente”, comentó Rosario. Denunciaron que el parque de Valle Nuevo colinda con Constanza, Bonao, San José de Ocoa, Bahoruco, Azua, partes de San Juan de la Maguana e Independencia, y que solo están “partiendo por esta parte”.

“Es algo injusto y es inhumano”, comentó de su lado Gabriel Durán. Los productores subrayaron que nadie ni nada los hace abandonar la zona y rechazaron lo que dice el ministro de que no son propietarios de esos terrenos, sino que los ocupan.

“Nosotros tenemos más de 50 años trabajando estos terrenos y el Estado somos todos y aquí siempre se quiere cortar la soga por lo más fino, por los más pobres y eso no es justo, ni humano”, indicó Durán.

Odalis Plascencia Mateo, residente en El Convento, expresó que lleva muchos años trabajando en El Castillo, donde se gana diario 1,200 pesos con una yunta de buey y que si cesa la agricultura en el lugar, pasaría hambre.