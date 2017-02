Residentes de Los Tres Brazos reclaman dinero

Katheryn Luna

Santo Domingo

Ante los resultados de la investigación sobre la venta de los terrenos en el sector Los Tres Brazos, los residentes exigieron que les sea devuelto el dinero a aquellos que pagaron por su titulación.

Ayer, el presidente Danilo Medina aún examinaba el informe para tomar la medida de lugar a raíz de las recomendaciones de la comisión que designó el pasado 28 de diciembre para analizar el caso.

Los residentes del sector, ubicado en el municipio Santo Domingo Este, indicaron que al declararse irregular la venta de los terrenos según el informe presentado por la comisión, entonces se les debe regresar el dinero que muchos en el sector pagaron a la empresa Titulatec.

Eriberto Cruz, uno de los residentes del sector, explicó que pagó a la empresa RD$81,000, monto que espera que le sea devuelto. Aseguró que aunque terminó de pagar, la empresa no le otorgó el título de propiedad.

Los residentes del sector, ubicado en el municipio de Santo Domingo Este, dicen que están dispuestos a entrar en el proceso de titulación, pero solo si está a cargo del Gobierno. Algunos de los moradores no pagaron las cuotas mensuales que les exigía la empresa y que iban desde los mil o dos mil pesos, por considerar que el costo era muy elevado. “Yo no pagué porque sabía que era una estafa. Yo lo que tengo es una pensión, imagínate cómo iba a pagar si lo que recibo no me alcanza ni para el arroz y las habichuela”, expresó Jesús Espinal .

De acuerdo con el informe divulgado ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, la comisión investigadora del caso determinó que la venta de terrenos en el sector Los Tres Brazos fue una operación irregular y “cuestionable en su esencia misma”.

Espinal dijo que el mandatario está examinando el informe que le fue entregado el martes, pasada la una de la tarde, y que dio la autorización para hacerlo público.

“Él tiene el informe, lo está examinando y tomará la medida de lugar a raíz de las recomendaciones de la comisión”, sostuvo.

Dijo que el propósito del mandatario es que la situación sea enderezada jurídicamente y que aquellos que compraron de buena fe sean protegidos en sus derechos, y que el resto de la comunidad en el sector también sea beneficiaria de un proceso, cuando sea legal y técnicamente resuelto el problema.

TITULATEC DICE QUE NO HA RECIBIDO EL INFORME

El gerente general de Titulatec, José De Pool, dijo que no han recibido el informe y que están a la espera de que la comisión se lo entregue para dar una respuesta de manera oficial. Dijo que solo han escuchado comentarios en la calle, “por lo que no quiere festinar un tema que requiere de tanta importancia para nosotros y para el país”. “Estamos esperando que la comisión nos entregue oficialmente el informe, estamos haciendo la diligencia y de esa manera evaluarlo y dar la respuesta”, expresó.

