Visitantes parque Mirador Sur contentos porque ahora se recoge la basura

Isaura Félix Peralta

Santo Domingo

Noticia es lo bueno y lo malo. Cuando las cosas van mal hay que decirlo, cuando marchan bien también debemos contarlo hasta que dejen de hacerlo y, entonces, de nuevo, señalamos las fallas. En el Parque Mirador Sur, donde el año pasado este medio hizo un reportaje debido al cúmulo de basura en el lateral norte, ahora se aprecia un cambio que ha sido valorado por visitantes habituales al lugar.

Los usuarios que frecuentan esta popular área verde de la ciudad coinciden en que la actual administración, que dirige el alcalde David Collado, ha realizado cambios significativos y que hasta el momento se mantienen, al tiempo que denuncian que son los ciudadanos quienes no colaboran con la higiene.

La seguridad, la recogida de basura, la colocación de contenedores para reciclar, restauración de los bancos y el embellecimiento del parque son solo algunas de las características que destacaron los transeúntes al momento de ser consultados por Listín Diario sobre las condiciones del lugar a donde acuden a ejercitarse y recrearse.

María Valdez, quien visita Santo Domingo, desde Dajabón, cada cierto tiempo para pasar temporadas con una de sus hijas, fue enfática al destacar que Collado ha hecho un buen trabajo, pero lamenta que no se utilicen métodos para sancionar a los usuarios del parque, quienes a su entender, no colocan la basura en los zafacones.

“Antes había basura por todos los lados, pero ahora la recogen todos los días y se puede ver que hay más seguridad, pero la gente no colabora”, agrega “no es posible que habiendo zafacones, ahora más que antes, la gente tire la basura donde primero les parezca”.

Asimismo, continúa, “aquí hay zafacones para reciclar y la gente no se fija, pero es porque no hay educación. Primero en la casa, decirle a los niños que la basura no se tira en el primer lugar que encuentre, y después las autoridades para que pongan multas a quienes ensucien los espacios públicos”.

En apoyo a lo expuesto por Valdez, Miguel de la Cruz agrega que se necesitan campañas para crear conciencia y que se hagan cumplir las leyes.

De su lado, Andrés Guerrero resaltó que todos los bancos y espacios de recreación han sido remozados y adecuados, por lo que “ahora sí se pueden usar”, al igual que las canchas, que fueron remodeladas.

Rommer Núñez y Amelia Payano utilizan el parque para ejercitarse todas las tardes, y señalan que durante ese horario antes el parque era poco “agradable”.

Díaz destacó que “el parque está más limpio y bonito”, refiriéndose a las plantar ornamentales que ahora embellecen el lugar.

La iluminación también se suma a las mejoras que se observan, según indicaron las transeúntes que viven cerca del Parque.