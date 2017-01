Matan a médico que fue general de la PN médico

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo Este

Como cada día, el cardiólogo y general retirado de la Policía Nacional José Minervino Toribio, de 64 años, se levantó a tempranas horas de la mañana a ejercitarse por la ruta que ya tenía establecida, pero la mañana de ayer, estando solo a 500 metros de su casa, fue interceptado y acribillado a tiros.

De acuerdo con familiares, Minervino Toribio fue interceptado antes de las ocho de la mañana de ayer por antisociales en la calle Las Caobas, en Vista Hermosa, a 500 metros de su residencia, quienes sin mediar palabras le propinaron varios disparos que le causaron la muerte y huyeron sin robarle ninguna de sus pertenencias.

La residencia de Toribio, ubicada en la una parte alta del sector Vista Hermosa, se llenó de allegados inmediatamente se supo la noticia, y su dolor expresado a través del llanto se escuchaba desde afuera.

Una de sus dos hijas, con la cual fue imposible hablar debido a su estado de incertidumbre, caminaba de un lado a otro con las manos sobre la cabeza, no sabía qué hacer, pero le tocó la tarea de encargarse de todos los preparativos del velatorio de su padre.

Ninguno de los familiares quería ofrecer informaciones del caso, hasta la salida de su primo de Toribio, Antonio Guzmán, quien expresó que realmente nadie dijo nada, porque él estaba haciendo ejercicios.

“Él acostumbraba a hacer ejercicios, montar en bicicleta y mantenerse activo, pero lamentablemente la mañana de ayer lo sorprendieron”, dijo Guzmán.

Expresó que una de sus sobrinas le dijo que no le quitaron ni la billetera.

“Él andaba desarmado, porque la pistola está aquí en la casa, te digo que ni la billetera le quitaron. Esos delincuentes lo mataron y se fueron, eso fue lo que me dijo la hija”, expresó cabizbajo.

Aseguró que su primo nunca tuvo problemas con nadie, no era un Policía que estaba buscando a nadie para meterlo preso, incluso, según dijo, andaba siempre vestido de civil.

“Esta muerte nos ha sorprendido a todos. Hay que investigar a profundidad esta muerte, porque no puede ser que una persona que no tenía problemas con nadie la hayan matado y no le hayan quitado nada, porque ni resistencia hubo”, indicó Guzmán.

Dijo que el llamado a las autoridades es el mismo de siempre, “que tomen cartas en el asunto, porque se está acabando el país. Los delincuentes nos han quitado el país de las manos haciendo todo lo que ellos quieren, y la mayoría están en las calles sueltos”, indicó Guzmán.

Aseguró que el principal problema que hay en el país es que a los delincuentes los apresan y al otro día los dejan en libertad, “y ese es el mayor problema que tenemos”.

Consideró que la Policía Nacional no ha podido resolver el problema de la delincuencia porque muchos de los agentes policiales ganan menos de RD$6,000.

Guzmán expresó que un agente policial ganando tan poco es imposible que haga un trabajo efectivo para combatir la criminalidad en el país.

“Yo entiendo que la delincuencia sigue viva por los bajos salarios de los policías, porque tú vas a todos los pueblos y están en lo mismo. No hay un pueblo que se quede fuera, todos están llenos de criminalidad”, insistió.

Describió a Toribio como un hombre tranquilo, bueno, que le hacía favores a muchísimas personas, porque era cardiólogo y lo que hacía era ayudar.

Buen hombre

En tanto, Alberto Hernández Olivo, teniente general retirado de la Policía Nacional, uno de sus amigos, dijo sentirse consternado por la muerte de su amigo, a quien calificó como un gran hombre.

“Era un buen padre, un hombre amable, medico cardiólogo. Hacemos un llamado muy respetuosamente al director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, para que agilice las investigaciones de este suceso tan lamentable, para que los que cometieron esta barbaridad paguen”, expresó el oficial en retiro.

(+)

COLEGIO MÉDICO EXIGE SE HAGA JUSTICIA

El Colegio Médico Dominicano (CMD) lamentó la muerte a tiros del cardiólogo José Minervino Toribio, quien fue baleado a tempranas horas de ayer. El CMD mostró preocupación por la ola delictiva que arropa al país y lamentó que vidas productivas se ven segadas por la delincuencia y la falta de seguridad. Expresó su deseo de que esta muerte no quede impune y que sea investigada hasta la últimas consecuencias por las autoridades.

El cardiólogo y general retirado de la Policía Nacional laborada en la Maternidad de Los Mina. El pasado martes, un raso de la Policía Nacional murió al recibir un disparo en la cabeza y lo despojaron de su arma de reglamento.