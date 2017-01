Para humanizar servicios hay que abastecer hospitales

Katheryn Luna

Santo Domingo

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, consideró que el Estado es el que más llamado está a humanizar los servicios de salud y no solo el personal médico.

Dijo que más del 90% de los médicos realizan una labor digna y decorosa y hacen un trabajo con amor, aunque reconoció que siempre habrá excepciones.

Suero habló en esos términos ante el llamado del arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, al personal de salud, a ejercer pensando en el paciente y brindar una atención que permita humanizar los servicios.

“La humanización de los servicios de salud no depende única y exclusivamente del médico, ni de la enfermera, ni del personal, sino que la humanización de los servicios de salud es complejo, entonces es un problema de Estado, todos debemos de converger”, indicó el dirigente gremial.

Suero dijo que por más amoroso que sea un médico con un paciente, el problema radica en que el 90% de los hospitales están deteriorados y no tienen las condiciones de humanización de servicio.

“Por más amoroso que usted sea con un paciente, usted está trabajando en un hospital donde las condiciones son deplorables; donde los pacientes tengan que comprar los medicamentos; donde el que necesita una transfusión sanguínea ese hospital no tenga un banco de sangre, que si necesita un antibiótico de alta generación no aparezca ese antibiótico, ¿qué usted gana con humanizar los servicios si necesita un ventilador y no lo hay?”, manifestó Suero.

DENUNCIARON LA SITUACIÓN DE SERVICIOS

Durante una visita en el Instituto Dominicano de Cardiología (IDC), monseñor Ozoria consideró que pese a la alta demanda de atención, el médico no puede acostumbrarse a ver el dolor, porque quien lo sufre no se acostumbra a ello. El pasado miércoles, el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, declaró que la deshumanización de los servicios hospitalarios va desde el médico hasta el personal de apoyo.