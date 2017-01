PRD vislumbra fin de alianza con PLD

Santo Domingo

Legisladores perredeístas reprocharon que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no les haya apoyado para la elección del secretario de la Liga Municipal Dominicana (LMD), por lo que vislumbran el fin de la alianza con ese partido.

El vocero de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González, afirmó que el PLD no les ha dado suficiente participación en el Gobierno.

"De forma particular no he visto cuál ha sido lo que el PLD le ha dado al PRD. La cancillería, bueno ahí está el canciller, pero los empleados de ahí los nombran casi todos el Poder Ejecutivo, que es quien emite los decretos", explicó.

González agregó que "las bases del Partido Revolucionario Dominicano están muy disgustadas, porque en la mayoría de los municipios y Distritos Municipales no hay un empleado del gobierno y nosotros trabajamos para ser parte de un gobierno compartido, no para que solo uno o dos formen parte de este".

Dijo que pese al esfuerzo de su organización tanto para que el presidente Danilo Medina, muchos Legisladores y Alcaldes pudieran reelegirse el trato por el oficialismo no ha sido reciprocado igual, al tiempo que manifestó "Neney Cabrera debió ser apoyado por el PLD para que dirigiera la Liga Municipal Dominicana".

El vocero de los diputados perredeístas dijo que con esta acción en la que el PLD no respaldó a su principal aliado y prefirió a un dirigente que no tiene organización política para dirigir el organismo regulador de los cabildos, "se pone en riesgo la alianza que hasta ahora tenemos con los peledeísta"

En iguales términos se expresó Juan Maldonado, diputado del PRD por la provincia de El Seibo, quien lamentó que el PLD no haya endosado su respaldo al candidato perredeísta a la Liga Municipal Dominicana.

"Nosotros teníamos la esperanza de que Neney Cabrera fuera el Secretario General, pero no fue decidido así por el PLD", dijo Maldonado.

El malestar entre los perredeístas ha surgido ante la negativa del partido de la Liberación Dominicana de apoyar al candidato del PRD a la Liga Municipal Dominicana, José "Neney Cabrera" siendo esta organización política la que mayor aportes brindó al oficialismo para alcanzar el poder.