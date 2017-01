Henríquez Gratereaux logra Premio Literatura

Wanda Méndez

Santo Doming

Al recibir ayer la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2017, el periodista y ensayista Federico Henríquez Gratereaux exclamó: “Ay Dios mío, ay Dios mío, óyeme, eso fue por contradecir a mamá, que siempre me decía que no me ocupara ni de la literatura ni de la filosofía, que mejor estudiara contabilidad.”

La información le fue notificada ayer, vía telefónica, por el presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio Estrada, momentos después de ser anunciado el premio en una rueda de prensa celebrada en el salón de actos de la Fundación Corripio.

La notificia le fue dada al galardonado en presencia de miembros del jurado designado por decreto del Poder Ejecutivo, de integrantes de la Fundación Corripio y representantes de medios de comunicación.

El presidente de la Fundación Corripio precisó que el premio será entregado el martes 21 de febrero, a las 7:00 de la noche, en un acto que será realizado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Dijo que el reconocimiento se le otorga a la labor literaria de toda una vida. El premio consiste en la entrega de un diploma emitido por el ministro de Cultura y el presidente de la Fundación Corripio, y una dotación de un millón de pesos.

Corripio puntualizó que se trata del vigésimo séptimo año que se concede ese premio, aunque expresó que ha habido 28 premiados porque en su primer año, 1990, se le otorgó al profesor Juan Bosch y a Joaquín Balaguer en conjunto.

Sostuvo que este año el premio fue otorgado a Gratereaux a unanimidad, “por su dilatada trayectoria como ensayista y su valioso aporte al conocimiento y valoración de la conciencia nacional y la idiosincrasia del pueblo dominicano, como pensador y analista de la realidad social, histórica y cultural, en la que proyecta su erudición, mediante un impecable manejo del idioma”.

El jurado que seleccionó al Premio Nacional de Literatura 2017 está compuesto por los rectores de las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón; de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Alfredo de la Cruz; Central del Este (UCE), José Altagracia Frappier; de la Católica de Santo Domingo; Jesús Castro; del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rolando Guzmán; el ministro de Cultura, Pedro Bergés; el presidente de la Academia de la Lengua, Bruno Candelier y la Fundación Corripio.

En el acto en el que se anunció el premio solo no estuvo presente el Ministro de Cultura, porque, según informó Corripio, tuvo que ausentarse por un compromiso previo en el que iba a participar en representación del presidente de la República, Danilo Medina.