Conocerán habeas corpus que busca libertad de teniente ERD que subió vídeo pidiendo pensión

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

La Jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional fijó para este jueves a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de un recurso de Habeas Corpus, presentado por un teniente del Ejército de la República Dominicana que se encuentra detenido desde la pasada semana, por haber reclamado su pensión a través de las redes sociales.

El recurso fue interpuesto por Reymundo Cabrera Ramírez, a través de los abogados Ricardo Nieves, Cándido Simón Polanco, Melvin Velázquez y Valentín Medrano. Con el recurso el impetrante busca que el tribunal ordene a la institución a la que pertenece, que disponga su inmediata puesta en libertad, ya que se encuentra detenido de manera irregular, por no ser ordenada por un juez competente.

Se recuerda que Cabrera Ramírez en octubre del año pasado fue apresado de manera momentánea luego de que denunciara en las redes sociales los supuestos abusos de que es víctima por parte de sus superiores en ese organismo, además del bajo salario que recibe.

En ese video, el segundo teniente Cabrera Ramírez, de 41 años, afirma que luego de 24 años en el Ejército, sus superiores se niegan a otorgarle su pensión "porque los jefes buscan la manera de que usted se vaya de una forma arbitraria para ellos cogerle los chelitos que le salen, que usted se ha ganado con tanto esfuerzo dentro de la institución".

Denunció que se cometen "abusos de todo tipo" en la Primera Brigada del Ejército, a la que dijo pertenecer.

"Ahí están haciendo un abuso. La patrulla que le daban a uno de seguridad ciudadana, que le daban mil y pico de pesos, se lo han quitado. Para el Gobierno nosotros estamos cobrando un especialismo lujoso, y no estamos cobrando nada; los jefes se lo están cogiendo y nos están maltratando, física y verbalmente. Usted sale de una patrulla y va para otra y de ahí para un servicio adicional", dijo.

Dijo que los militares no pueden hablar, porque lo maltratan, "pero no me importan las consecuencias que tenga que pasar, porque ya yo no quiero ser militar, ya estoy hablando, ya no se puede estar callado porque uno se va a morir callado y los jefes, la superioridad, los funcionarios no saben la situación que uno está viviendo".

Dijo que pasa semanas sin ver a su familia y sus hijos, pasando hambre, tienen que pedir a los vecinos para poder sobrevivir, mientras los jefes ganan sueldos lujosos y no le resuelven sus problemas.

"Un vendedor de funditas de agua en una esquina o un limpiador de vidrio en un semáforo gana más que en la institución, porque el dinero que ganamos los 25 no nos da ni para comer 10 días", expresó.

Admitió que se decidió a realizar el video con la esperanza de que pueda ser visto por los altos mandos del Ejército, el Gobierno, funcionarios civiles, el ministro de las Fuerzas Armadas, diputados y senadores.