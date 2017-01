Creen medida de Trump afectará planes de salud

Doris Pantaleón

Santo Domingo

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero, afectará por lo menos dos programas de los que desarrolla Profamilia en el país y el acceso a prevención de mujeres pobres y grupos vulnerables, entre ellos la población LGTB.

Así lo revelaron por separado la directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, y el director del Consejo Nacional para el VIH y Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, quienes aseguran que los más perjudicados con esa medida es la población pobre y vulnerable a escala mundial.

Caram advirtió, no obstante, que Profamilia continuará desarrollando sus otros programas que lleva a cabo con apoyo de otros gobiernos y que bajo ninguna circunstancia esa entidad negociará los principios y sus creencias del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo cuando su vida esté en riesgo, cuando el producto es inviable o sea fruto de una violación o incesto. Informó que aunque todavía no conoce a fondo todos los detalles de la medida, los programas que se verán afectados son dos de reciente creación, uno que va dirigido a prevención de embarazo y el zika y el segundo es de investigaciones biomédicas que se desarrollan en la Clínica Evangelina Rodríguez que busca desarrollar nueva tecnología anticonceptiva o a la actualización y mejora de dichas tecnologías. Dijo que desde hace tiempo América Latina había dejado de ser una prioridad para la asignación de recursos en materia de planificación familiar para Estados Unidos, por lo que los efectos no serán tan grandes, pero sí se verán afectados programas sociales dirigidos a población vulnerable, a jóvenes, a personas que viven con VIH, a los que viven en bateyes y los de cáncer de mama.

“En nuestro caso nosotros tendremos afectados básicamente dos proyectos”, señaló Caram, quien aseguró que fuera de eso Profamilia continuará igual ofreciendo sus servicios de anticoncepción, educación sexual a jóvenes, educación y prevención de cáncer de útero y mama, de infertilidad y brindando servicios de salud sexual y reproductiva, porque se abastecen de insumos que provienen de India, México y Brasil, que son comprados, no donados.

A su vez, Terrero dijo que la decisión del presidente Trump de eliminar el financiamiento para la anticoncepción es lamentable, porque los mayores perjudicados serán los países más pobres y sobre todo los grupos que integran a la comunidad gay, lesbianas, transexuales, transgénero y bisexuales.