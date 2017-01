Los hospitales del IDSS serán reestructurados

Doris Pantaleón

Santo Domingo

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, aseguró ayer que una vez concluya la transición del traspaso de los hospitales del IDSS se dará inicio a un proceso de reestructuración de los servicios de esos centros y la redistribución de los recursos humanos, de acuerdo a las necesidades del sistema.

Explicó que habrá hospitales del IDSS que se convertirán en materno-infantil; los hospitales generales pasarán a brindar atención médica general y especializada a toda la población, no sólo a la asegurada como ocurre actualmente, y que el personal de salud y administrativo será redistribuido de acuerdo a las necesidades, lo que redundará en el fortalecimiento de los servicios.

No obstante, aseguró, que a todo el personal se le garantizará sus derechos adquiridos; no habrá cancelaciones a menos que no sean por faltas en el ejercicio de sus labores y que al momento de la redistribución se respetará sobre todo el municipio donde trabajan.

Rodríguez Monegro se refirió al tema al ser cuestionado en torno al decreto 9- 17, emitido este jueves por el presidente Danilo Medina donde dispone que a partir del presente mes, los establecimientos y servicios de salud del IDSS sean integrados a la Red Única Pública del SNS, con unidad funcional de la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, de conformidad con lo establecido en la Ley 123-15.

Dijo que ese decreto es la culminación del proceso de creación de la red única, que solo faltaba eso, ya esos hospitales pertenecen al SNS, cuyo trabajo de traspaso se había venido haciendo, por lo que su integración significa que entran 20 nuevos hospitales al sistema.

Eso implica, dijo, asumir la gestión desde el punto de vista administrativo y financiero de los activos y pasivos, y de recursos humanos.

Fortalecimiento

El decreto que deja formalizado el traspaso de los centros del IDSS al SNS, para la conformación de la Red Única Pública de salud, fue valorado por el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto; por el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Suero, y dirigentes de la Coordinara de los Gremios de la Salud del IDSS.

Pérez Modesto dijo que la integración de los establecimientos y servicios del IDSS a la Red Única del SNS, constituye un importante impulso al fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y mejorará las atenciones en salud que se ofrecen a la población.

A su vez , Suero dijo que ve bien el decreto porque solamente se estaba esperando esa disposición presidencial para formalizar el traspaso de los hospitales del IDSS al SNS, y que en lo adelante las decisiones sobre los hospitales dejan de estar en manos de la dirección del Seguro Social.

Asimismo, tras conocer la emisión de dicho decreto, dirigentes de los gremios de la salud del IDSS, se reunieron en la explanada del hospital Salvador B.

Gautier para manifestar su respaldo al mismo.

Carlos Roa, presidente de la Agrupación Médica del IDSS y Virgilio Lebrón, dirigente de enfermería, dijeron esperar que se cumplan los acuerdos firmados con el Gobierno y se respeten los derechos adquiridos.