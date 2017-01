Difunden video mayor da gracias de rodillas por ser pensionada

Santo Domingo

Una mayor de la Policía Nacional, de 53 años, dio las gracias de rodillas en la explanada del Palacio de la Policía Nacional al enterarse de su retiro. El hecho fue grabado y ahora circula en las redes sociales.

Dinorah Morel duró 35 años en las filas de la Policía, entró cuando tenía 18 años, según exclamaba mientras agradecía a Dios.

“Tengo 35 en la Policía, me hicieron mayor y me pensionan ya…” Me voy orgullosa de haber pertenecido a la Policía Nacional y a mi patria haberle servido”, expresó Morel en un video que publicó la periodistas Mariela Caamaño en su cuenta de Instagram.

La publicación tiene más de 386 reproducciones en la referida red social.