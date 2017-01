Descartan posponer el rescate de Valle Nuevo

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, manifestó ayer que no hay posibilidad de posponer la decisión de rescatar el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), “porque es una decisión necesaria, aunque a veces sea dolorosa”.

“No hay opción; no hay mañana; no hay posibilidad de posponer la decisión de rescatar Valle Nuevo. Es una decisión de Estado necesaria, que aunque a veces sea dolorosa, es fundamental para proteger a la población dominicana”, aseguró ayer Domínguez Brito durante una entrevista en un programa radial. El domingo 29 de este mes vence el plazo otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente para que los productores establecidos en las áreas protegidas del Parque Nacional Valle Nuevo terminen la cosecha, retiren los cultivos en desarrollo y desmantelen las infraestructuras y equipos que utilizan en la producción agrícola y pecuaria en esa zona.

Explicó que se debe proteger a Valle Nuevo porque es el eje central de las madres de las aguas en el país, que nutre de agua a la agricultura, la electricidad y en el consumo humano beneficia de manera directa a siete de cada 10 dominicanos. “Estamos hablando que casi siete millones de dominicanos se benefician de Valle Nuevo. Si esta área protegida sigue deteriorándose como hasta ahora, afectando aproximadamente el 15% de toda su extensión, en un proceso gradual, extensivo e intensivo, en 10 o 15 años sería de una proporción donde no tendríamos marcha atrás y en consecuencia serios daños y peligros para toda la población del país”, consideró. Precisó que sin agua no hay vida y que sin Valle Nuevo no hay agua, “esa es la pura realidad, y el que lo quiera entender que lo entienda y el que no, lo lamento, pero creo que todo el mundo lo entiende”.

“Sé que hay sectores afectados, y eso nos duele. Tratamos de conversar con ellos, todavía seguimos buscando solución, pero nunca la solución sería que continuaran el cultivo y la explotación agrícola intensiva y extensiva dentro de los límites de Valle Nuevo”, dijo Domínguez Brito.

Siembra de árboles

Dijo que piensan sembrar en Valle Nuevo una gran cantidad de ébano. “Nunca había sido posible reforestar con ébano verde, sin embargo, los técnicos han ido afinando y es muy posible que tengamos esa siembra y esa reforestación.

Queremos que la gente de ahí se incorpore a la protección del parque”, precisó. Adelantó que tienen en planes sembrar 25 millones de árboles. Expresó que el problema no son las pocas personas que viven en los alrededores del Parque, sino los 409 productores, muchos de ellos, según dijo, deben RD$40 millones, que han dicho que si los desalojan no podrán pagar esa deuda.

(+)

DESOCUPACIÓN

Domínguez Brito explicó que a final de este mes no entra ningún jornalero a Valle Nuevo; ningún vehículo; no entran semillas; serán desmontadas todas las tuberías que secuestran las aguas en Valle Nuevo y empezará un proceso de eliminación de especies introducidas, como el eucalipto y algunas que no son propias. “Se empezará el proceso de reforestación en aquellas áreas que se pueda, porque quiero que la gente entienda lo siguiente: hay áreas que fueron destruidas y que no es fácil reforestar, porque es tanto el frío que las matas pequeñas se queman”, aclaró. Reveló que en esas partes hay que esperar la regeneración de la naturaleza, que sería de 30 a 40 años para que nuevamente esa zona vuelva a lo que fue.