Freddy Pérez acude a Procuraduría; dice no ha firmado contrato con Odebrecht

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante el gobierno de Leonel Fernández, ingeniero Manuel de Jesús Freddy Pérez afirmó que durante su gestión no hizo ningún contrato con la empresa constructoras Odebrecht, al acudir a la Procuraduría General de al República.

Freddy Pérez aseguró que en todas las instituciones en las que ha estado se ha manejado con total transparencia y que si fue citado tiene que acudir.

“Tengo para decirle, que yo no he hecho contrato con Odebrecht y en todas las instituciones en las que he estado, me he manejado con transparencia”, acotó Pérez.

Tras ser preguntado si tendría algo que aportar a las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, Freddy Pérez dijo que eso lo decidirá el procurador Jean Rodríguez, ya que él realmente no sabe.

El exfuncionario habló en esos términos a su llegada a la Procuraduría de la República, donde fue citado a fin de ser interrogado en torno a la investigación llevada a cabo a raíz de que Odebrecht admitiera que dio sobornos en el país por el monto de 92 millones de dólares para que le otorgaran contratos de construcción de obras.

Dijo que todo aquel que es funcionario del gobierno cuando se le solicite tiene que acudir al requerimiento.

Para la 1:00 de la tarde fue citado el dirigente del Partido revolucionario Moderno (PRM), Roberto Rodríguez, en su condición de exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), durante el gobierno de Hipólito Mejía.