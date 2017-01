Hoyo es dolor de cabeza en Villas Agrícolas

Dalton Herrera

Santo Domingo

La calle Moca esquina Marcos Ruiz, intersección ubicada en el sector Villa Agrícolas de la capital, se ha convertido en un dolor de cabeza para los conductores y transeúntes del lugar.

Melvin Placencia, mecánico residente del lugar, contó al LISTÍN DIARIO que desde el pasado domingo moradores de la zona echaron tierra al agujero para facilitar el tránsito vehícular; no obstante, dijo que debido al hoyo el transporte se vuelve un caos.

“Este hoyo lo han tapado más de mil veces y vuelve y se daña, para mí es que no están haciendo un buen trabajo o no sé. Lo que sí te digo es que aquí se arman unos tapones que no hay quien pase”, reclamó el ciudadano.

El pasado diciembre de 2014, el Ministerio de Obras Públicas, a través de una de sus brigadas, había limpiado y pavimentado el agujero que se viene formando desde hace años en esa intersección, especialmente cuando llega la temporada de lluvias.

Conductores y residentes en los alrededores han externado sus quejas sobre la situación en diversas ocasiones a través LISTÍN DIARIO. La calle Moca es una vía del barrio Villas Agrícolas que conduce al populoso Mercado Nuevo, pero además es una ruta de vehículos públicos hacia otras calles de mucho tránsito como la Peña Batlle, Tunti Cáceres y en dirección hacia la Delgado, en la Zona Colonial.

En tanto que la calle Marcos Ruiz es una importante arteria comercial en el polígono conformado por la avenida Máximo Gómez, al Oeste; Pedro Livio Cedeño, al Norte; Expreso V Centenario, al Este; y avenida San Martín, al Sur.

En la zona están ubicadas decenas de tiendas de repuestos de vehículos, a las que conductores y choferes acuden de inmediato para comprar piezas por una avería repentina en el hoyo.

Los choferes de esa ruta Moca/María Montez/Sambil pidieron una solución definitiva a la problemática, debido a que no se explican por qué con tanta regularidad deben estar externando la misma queja.

“Lo que uno se gana en un día con mucho esfuerzo lo puede perder en ese hoyo, con una pieza que requiera el vehículo por una avería”, explicó el conductor Víctor Mieses, quien dijo usar esa vía con bastante regularidad para desplazarse a su trabajo.

Los afectados pidieron al Ministerio de Obras Públicas disponer una solución permanente a la problemática para evitar los bacheos periódicos en esa intersección.