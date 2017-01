Entregan vivienda a familia de Capotillo

Katheryn Luna

Santo Domingo

“No quería esto de esta forma, Dios sabe que no”, aseguró Fabia Robles al entrar a su nueva casa construida por el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), luego que un derrumbe destruyera el hogar donde residía junto a sus dos hijas, las que perecieron cuando el evento destruyó su antigua vivienda.

El Invi, el Plan Social y la oficina del Defensor del Pueblo entregaron la vivienda reconstruida con un monto de RD$350,000 y ajuares nuevos con una inversión de RD$200,000.

En octubre pasado un deslizamiento de tierra en el sector El Túnel de Capotillo, causó la muerte de las niñas Wilianny y Fabianny Robles mientras dormían junto a sus bisabuelos, uno de ellos no vidente.

La vivienda reconstruida luego de una petición que hiciera al Invi, la defensora del pueblo, Zoila Martínez, cuenta con cuatro habitaciones, sala, cocina y un baño.

La entrega fue hecha por el director del Invi, Mayobanex Escoto; la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y Martínez, a la madre de las niñas fallecidas y a los bisabuelos, Genaro Payano y María Mercedes Ovalles.

Agradecidos

Los familiares agradecieron el cumplimiento de la promesa que hicieron las instituciones del Estado, luego de la muerte de las niñas, pero lamentan que haya sido bajo esas circunstancias.

“Me siento bien a pesar de todo, agradezco lo que han hecho; aunque nada me va a devolver a mis hijas, porque un hijo no tiene precio”, dijo Fabia Altagracia Robles, tras indicar que no tenían recursos para levantar la vivienda.

Contó que mientras esperaban la construcción de la vivienda permanecían en una casa prestada de un familiar, pero que dormían en el piso, y dado las condiciones, empeoró la salud de su abuelo no vidente.

“Mi abuelo se enfermó más, mis hijas eran que lo movían aquí porque él es ciego y a él le ha afectado mucho, estábamos desesperados para que arreglaran la casa. Dios sabe que no, queríamos una casa de esta forma, porque no podía cambiar a mis hijas por esto, pero nos sentimos bien”, manifestó.

Escoto, director del Invi, dijo que debido a la vulnerabilidad del terreno, se construyó un muro de contención para evitar otro deslizamiento en el Túnel.

Mientras la directora del Plan Social, Iris Guaba, dijo que se entregó a la familia cuatro camas, estufa, tanque de gas, licuadora, nevera, lavadora, mosquiteros, televisor y un juego de muebles. De su lado, Martínez, defensora del pueblo, agradeció que acogieran su solicitud para la reconstrucción de la casa a la humilde familia.