Campesinos bloquean entrada a Valle Nuevo, mientras decenas de militares se instalan en el lugar

Adolfo Paniagua

Constanza

En la comunidad El Convento, parte de la zona en conflicto por el desalojo de Valle Nuevo, un grupo de campesinos tiene bloqueada la entrada, en rechazo al desalojo que se apresa a realizar mañana el Ministerio de Medio Ambiente.

Las personas agrupadas en la Federación de Campesinos, encabezada por Norberto Rosario, no dejan salir los vehículos de Medio Ambiente, alegando que hasta que el presidente de la República no envíe una comisión responsable para dialogar con ellos, no abandonarán el área.

Rosario, quien habló en nombre de los campesinos de Valle Nuevo, El Convento, Castillo y Monte Llano, dijo que están dispuestos al mayor sacrificio y si es posible a derramar su sangre, con tal de no abandonar la zona si no hay una solución a su problema.

Se quejan de que el Ministerio de Medio Ambiente no ha tenido ninguna propuesta decente para ellos y que se trata de poner un portón que impida el paso a la zona de conflicto, cosa que según afirman no permitirán.

Campamento de Medio Ambiente

Un contingente de más de cien militares y policías de los Swat, así como inspectores de Migración están en Valle Nuevo formando un campamento en la zona para producir el desalojo mañana sábado, según se ha informado.

La medida habría sido tomada luego que hoy el Tribunal Superior Administrativo (TSA), se reservó para el próximo miércoles el fallo de una solicitud de medida cautelar presentada por tres empresas que operan en Valle Nuevo, relativa a que sea regularizada la fecha de vencimiento del plazo de 120 días otorgado por medio ambiente para el abandono del área.