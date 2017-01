El aborto y un desafío a la Constitución

Marino Vinicio Castillo R.

El Listín Diario en su edición del 11 de enero 2017 ha traído una propuesta del magistrado Alejandro Moscoso Segarra, Juez de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de separar el “debate del aborto del Código Penal debido a que el país necesita la normativa en ese aspecto que dé respuestas al fenómeno de la ‘criminalidad compleja’ y ‘sociedad de riesgos’ en que se vive actualmente, lo que implica ‘la necesidad de destrabar’ el Nuevo Código Penal Dominicano del polémico tema del aborto”.

Ha tenido la gentileza el diario de procurar mi reacción frente a tal propuesta, por lo que me dispongo a responder de forma bien sucinta en los términos siguientes: a) el magistrado Moscoso Segarra, conforme a su estilo y costumbre, como siempre, ha hecho un planteamiento serio y conceptuoso, bien cimentado en el elemento histórico y mejor articulado en las proyecciones innovadoras del Nuevo Código Penal Dominicano pendiente de aprobación, y b) a su parecer, de consiguiente, resulta trastornador que se contenga o retrase la puesta en vigencia de ese Código que él describe como una innovación necesaria para la sociedad nuestra de hoy.

Sin retirar en lo más mínimo mi respeto y admiración por la calidad profesional del proponente, tengo, no obstante, algunas observaciones que hacer, a mi entender indispensables, para poder sostener mis convicciones al respecto.

En efecto, en el año de 1997 cuando se hiciera el esfuerzo de legislación en procura de sustituir el conjunto de códigos nuestros, se observó una diferencia notable en las velocidades de los tratamientos que habrían de merecer los diversos códigos propuestos para sustitución.

Prevaleció, esto es importante, el Código Procesal Penal cuya velocidad olímpica por su aprobación dejó muy rezagado a los demás. Se hizo de tal modo que sus defensores parecieron acogerse para justificar esa prisa a un antiguo predicamento doctrinario que llevó a muchos autores notables a referirse al Código Procesal Penal como el “Código del Ciudadano”, al tiempo que afirmaban que el Código Penal resulta siempre el “Código de los delincuentes”.

No era un juego de palabras. Eran conceptos destinados a sobreasegurar la libertad en las luchas inmemoriales contra el poder opresivo. Sin embargo, en nuestro medio es posible que se hayan invertido los términos y ha sido el Código Procesal Penal un favor manifiesto para las estructuras criminales más endurecidas y opulentas. En cambio, el viejo Código Penal, momificado, no ha dejado de ser útil para la cuestión de sancionar las infracciones.

Objeté siempre esa visión del “Código del Ciudadano” cuando aduje que se hacía indispensable una exploración en el medio social, llevada a cabo por especialistas e indagadores sociales bien formados, como una manera de precisar cuál era la posición del péndulo etológico, es decir, de conducta, entre la ley y el crimen. Sostuve que si el crimen está mejor situado en la oscilación del péndulo, un código procesal penal ultragarantista pasaría a enviar un metamensaje de aliento y sobreseguridad al crimen, en razón de que la ley y la autoridad venían experimentando merma y descalabro en el aprecio público.

No se consideró alarmante la velocidad de aquel “Código del Ciudadano” y se dejó al Código Penal en un letargo de más de doce años, sin que la República tuviera noticias de su suerte.

Ahora, cuando al fin se le despierta de ese letargo tan prolongado, es cuando surge el otro conflicto, el de determinar si podría incluirse en él un párrafo en el artículo 110 relativo al Aborto que desafiara y avasallara a una disposición constitucional terminante como lo es el Art 37, que reza:

“Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.”

Se han complicado más las cosas, se podría decir, porque ahora un veto del Poder Ejecutivo introduce otro potente desafío a la Constitución al describir en ese párrafo de observación tres eventualidades en el aborto, diciendo textualmente:

“La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

Se puede advertir fácilmente que con ello se deja entreabierta la puerta hacia la legalización, como siempre ocurre cuando se debilitan y perforan los preceptos destinados a establecer sanciones penales para determinadas conductas que tienen, además, la misión de esparcir disuasión desde el Estado hacia las tentaciones de los particulares que entiendan que son plausibles tales conductas, dado que el Estado se va desentendiendo de su preocupación por castigar.

Es en estas circunstancias que el debate se ha planteado y esto no es tan simple; existen agendas internacionales de control de natalidad muy agresivas que a escala mundial están trabajando en ese sentido “liberal” de hacer del bien jurídico fundamental, que es la vida, algo de valor relativo, circunstancialmente prescindible.

Ocurre algo todavía más complejo y conflictivo cuando el Congreso que le da apoyo unánime a la versión justa y restrictiva, sin párrafo alguno en el artículo 110, en procura de la protección de la vida, y le sobreviene un veto del Ejecutivo que pone de lado el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos establecidos muy poderosos para poder solventar esas “eventualidades conflictivas” como lo son las previsiones sobre el Estado de Necesidad que, por fortuna, en el Nuevo Código Penal está primorosamente descrito en los artículos 22 y 23, por lo que ya no habría que asirse a las “normas de cultura” de las causas de justificación metajurídicas de la fuerza mayor o del propio Estado de Necesidad que la genera.

En dos palabras, el Código mejoró enormemente la posibilidad de que el Estado de Necesidad pueda amparar al practicante de Aborto con innegable eficacia. Esto, sin decir que existe un protocolo diseñado y redactado conforme a las reglas más avanzadas de la Organización Mundial de la Salud, que sirve para fortalecer la posibilidad de buscar una salida apropiada, conforme a derecho, en la cual prevalezcan los dos bienes jurídicos fundamentales, el de la vida de la madre y el de la vida concebida en su vientre, donde reside alguien que el Estado protege desde el principio, aunque pueda admitir su sacrificio cuando se haya hecho inútilmente todo lo posible, tal como lo expresa el Artículo 110: “Eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible.”

Al Listín Diario debo decirle, además, como parte de mi opinión acerca de la propuesta del distinguido magistrado Moscoso Segarra, que no soy partícipe de la idea de tratar la cuestión del aborto por una ley especial, y que ésta, después de pasar por los tormentosos debates, una vez aprobada, se pudiera incorporar al propio Código, a mí personalmente no me agrada. Creo que es una manera de someter una política pública trascendental a vendavales que pueden ser peligrosos procedentes desde las compulsivas agendas extranjeras.

Pienso más. Entiendo que la última palabra sobre el tema del párrafo al Artículo 110, que sirve de base al veto, así como el propio veto convertido en “ley” por efecto de la caída y desinterés de una legislatura, deberá corresponder a la máxima instancia que es el Tribunal Constitucional, como encargado de velar por el respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales en general, entre los cuales la vida sigue siendo todavía predominante.

En suma, estamos frente a una situación políticamente desagradable si se piensa en que legisladores que decidieron algo tan importante en forma abrumadora, al parecer optaron por no revocarse a sí mismos y darle carta de ciudadanía, cuerpo de ley, a un decreto del Ejecutivo que pasaría a ser ley, según lo establece la propia Constitución, pero que dudo mucho una vez llegue al Tribunal Constitucional se pueda mantener como tal.

Una ley especial no podría implicar la legalización del aborto al derogarse el Código precedente. Habría que inventarse un transitorio, dejando vigente de éste solo la versión que tiene frente al Aborto.

Lo aconsejable es, en mi opinión, no tomar iniciativa de ley especial alguna hasta tanto la máxima instancia, la última palabra del Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto tanto sobre la violación al artículo 37, como lo relativo al párrafo añadido al artículo 110 del Código Penal. No hacerlo así, considero que puede resultar una manera de agregar ingredientes de turbulencias y separaciones, en una sociedad como la nuestra, que tiene que pasar por el sonrojo de que un Estado, que cuenta con un Código Penal de más de un siglo, que sanciona la infracción del Aborto, no puede exhibir un solo proceso penal en curso, pese a lo extensa y terrible que ha sido la matanza de inocentes que merecerían más bien el rigor y la desaprobación airada por ser los más indefensos. Todo ha derivado en una industria generadora de riquezas, que no asegura en realidad altos fines, ni de curación ni de protección a la vida.