Presidente CNDH dice que no está aniquilada la banda de John Percival y Brayan Félix

Santo Domingo

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, afirmó que pese a la muerte de John Percival Matos y el sometimiento a la justicia de Brayan Félix Paulino, la banda que ambos dirigían no está aniquilada.

Mercedes llamó la atención de las autoridades para que no cierren el caso, ‘’y no se duerman en sus laureles’’, porque a su juicio esa red tiene vínculos muy poderosos para seguir operando.

Al ser entrevistado en el programa Fuera de Record del canal 45, que produce el periodista Elvis Lima, el representante de los Derechos Humanos demandó de las autoridades mantenerse alerta, para evitar que ese grupo cometa actos nuevamente como lo ocurrido en entidades bancarias.

‘’Pienso que las autoridades no deben cerrar el caso, ni perder la vigilancia creyendo que estos hechos delictivos no se van a seguir haciendo, quizás no con la misma característica, pero la criminalidad en el país ha tocado fondo’’, aseguró Mercedes.

Dijo que la realidad es que tanto la violencia como la criminalidad es un problema vital que las autoridades deben darle el carácter que necesita, a fin de poder devolverle la tranquilidad que demanda la sociedad.

‘’Yo le recomiendo al Presidente que como él hace visita sorpresa para resolver problema del campo, haga lo mismo con las autoridades en materia de seguridad, porque el problema se le ha ido de las mano’'’ precisó.