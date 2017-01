Dicen Rondón recibió US$92 MM de Odebrecht

Néstor Medrano

Santo Domingo

Luego de más de seis horas de interrogatorio al gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, el Procurador General de la República identificó al empresario Ángel Rondón Rijo como la persona que recibió los 92 millones de dólares pagados como soborno por la empresa basileña.

El procurador Jean A. Rodríguez indicó que Rondón Rijo, quien es representante comercial de esa firma en el país, fue citado a comparecer hoy para ser interrogado al respecto.

Asimismo, Rodríguez dijo que dio un plazo de tres días para que la Odebrecht presente los contratos y los nombres de los involucrados en las negociaciones. De igual modo, requirió la entrega de toda la información sobre fechas, montos y formas de pago, al representante de la empresa brasileña en el país.

“Le dimos un plazo de tres días máximos e impostergables para que nos entreguen los acuerdos que suscribieron en Brasil y que estos acuerdos contengan los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos. Este plazo vence el viernes al final de la tarde”, indicó.

Añadió de igual manera que “durante la reunión solicitamos los nombres de los funcionarios que habían recibido, junto con el representante comercial de Odebrecht, los 92 millones de dólares. La información que recibimos fue parcial, no fue completamente satisfactoria, ya que no fueron presentados los nombres de los funcionarios”, manifestó.

Rodríguez explicó, en rueda de prensa, luego del intenso interrogatorio que se trata de más de 17 contratos que fueron concertados por tres instituciones del Estado: el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

“Estas respuestas no fueron enteramente satisfactorias por los nombres de los funcionarios. Sin embargo, sí recibimos una información valiosa y se trata del nombre del empresario Ángel Rondón como el representante comercial, que conforme Odebrecht, recibió los 92 millones de dólares”, apostilló.

Indicó que tan pronto recibieron la información se ha citado al empresario Rondón Rijo para que se presente hoy a la Procuraduría, para ser interrogado respecto al destino de esos 92 millones de dólares.

Manifestó que el objetivo de la Procuraduría es conocer los nombres de quiénes recibieron esos sobornos, las fechas, los montos y las formas de pago.

Empresario lo niega

Rondón Rijo rechazó que haya recibido el dinero de la empresa constructora para sobornar funcionarios del Gobierno a cambio de la adjudicación de obras.

En declaraciones publicadas por el digital Proceso.com, Rondón Rijo dijo que hoy tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia cuando acuda al despacho del Procurador General.

Reivindicó su relación como empresario con la constructora brasileña, con la cual según dijo ha desarrollado importantes proyectos en distintos puntos de República Dominicana, trabajando como contraparte local en el país.

Indicó que le han sorprendido las declaraciones del Procurador sobre la alegada entrega de los recursos para gestionar obras del Estado a favor de Odebrecht.

Además de ser el representante comercial de la constructora Odebrecht en el país, Rondón Rijo es un próspero empresario con inversiones en diversos sectores de la economía nacional e internacional.

Rondón Rijo es un ganadero tecnificado que gracias a la metodología del trasplante de embriones se dedica a la producción y reproducción de ganado de leche y carne de alta calidad genética - en las razas Brahma rojo y gris y la Gyr-. Además es el propietario de la Industria Láctea Agroindustrial que elabora el clásico queso “Patrón de Oro” y el yogurt “Élite”. Tiene también una propiedad, “Villa Zuni”, en el municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís.

En octubre de 2013 la Asociación de Hacendados y Agricultores (ADHA) le concedió la “Medalla al Mérito en Ganadería”, en una ceremonia encabezada por el presidente Danilo Medina, por sus aportes al desarrollo de la agropecuaria nacional.

Además es el principal inversionista la compañía gestora de cobros AAA, que ofrece servicios a varias instituciones estatales, hasta el sector turístico, y presidente del consejo de accionistas del complejo Riviera Azul, ubicado en Puerto Plata, y de la compañía Conansa Internacional.

Su nombre ha estado ligado a casos como Plan Renove y Baninter, y aparece en los “Panama Papers” con una cuenta “offshore” a nombre de la empresa Lashan Corp, abierta en 2002. En Panamá su nombre se ha citado además como presidente o director de varias compañías En su semblanza se establece que el empresario nació en Macao, provincia La Altagracia, al Este del país, y que es el séptimo de una familia de ocho hijos procreados por Domingo Rondón y Carmela Rijo.

Ayer el procurador Rodríguez afirmó: “Quiero garantizarles que todo aquel que haya recibido un soborno, no importa de qué partido, no importa de qué gobierno, no importa el rango, será sometido a la justicia”.

EL INTERROGATORIO A MARCELO HOFKE

PAGO DE SOBORNO: El interrogatorio a Marcelo Hofke inició a las 11:00 de la mañana y concluyó a las 6:00 de la tarde. El gerente local de Odebrecht se encontraba en Brasil y regresó al país para atender un requerimiento del Procurador como parte de la investigación abierta sobre el caso Odebrecht.

En las últimas semanas el caso ha sido dilucidado en varios países de América Latina. En República Dominicana diversos sectores han pedido que se aclare la situación de los supuestos sobornos realizados por la empresa Odebrecht en los períodos entre el 2001-2014.