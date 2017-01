Montás niega haber recibido dinero para retirar querella

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

Eduar Montás Lorenzo, testigo presencial de la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, rechazó ayer que haya recibido 15 millones de pesos para retirar la querella en contra de Blas Peralta y los demás implicados en el caso.

Montás Lorenzo dijo que aunque retiró los cargos, estará presente como testigo a cargo en el proceso judicial seguido en contra de los implicados, tras señalar que fue el único de los que se encontraban en el vehículo cuando mataron a Febrillet que se atrevió a decir quién disparó en su contra.

“Quien les habla nunca ha traicionado a nadie y el día de juicio de fondo cuando yo me pare a dar mis declaraciones, ahí se va a saber si yo soy traidor o no. No hay ninguna fuerza humana que me haga variar esa decisión”, acotó.

Atribuyó el retiro de la querella en contra de los imputados, por los problemas de salud que atraviesa su madre y para tranquilidad de su familia, y no por compensación económica como declarara el abogado de la familia del catedrático, José Parra Báez.

El exaspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) garantizó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que acudirá a la audiencia cuando sea citado como testigo a cargo a fin de que se logre una condena ejemplar. Dijo que no está citado para la próxima audiencia, que está pautada para los días 17 y 20 de enero, pero que probablemente sea llamado a testificar en el juicio de fondo.

Montás Lorenzo, quien realizó una rueda de prensa en su residencia del sector Los Cacicazgos de la capital, aseguró que mantendrá su versión de los hechos en los tribunales tal como lo ha venido haciendo desde el principio.

Explicó que como testigo no tendrá que estar presente en todas las audiencias, como lo hacía cuando era querellante, por lo que tendrá más tiempo para atender a su madre. Manifestó que más del 50% de lo que se conoce sobre el hecho de sangre no es verdad, al tiempo de criticar que de las cuatro personas que presenciaron el suceso, solo él fuera capaz de testificar.