En Barahona no fue reanudada la docencia por convocatoria a paro de la ADP

Benny Rodríguez

Barahona

El llamado del ministro de Educación, Andrés Navarro, instando al estudiantado a integrarse desde hoy martes 10 de enero a las clases, para aprovechar las ventajas de la Revolución Educativa del presidente Danilo Medina en este segundo ciclo del año escolar 2016-2017, no surtieron efecto en este municipio Santa Cruz de Barahona.

Durante todo el fin de semana y hasta ayer lunes 9, el distrito escolar 0103, que dirige Carlos Enio Féliz Guevara, usó una guagua anunciadora para exhortar a los padres, madres y tutores a enviar a sus hijos e hijas desde el primer día a la escuela, luego de las vacaciones por las navidades, Año Nuevo y Día de Reyes.

Sin embargo, la docencia era hoy prácticamente nula en las distintas escuelas y liceos públicos del municipio, ante el llamado a paro hecho por el presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Féliz a los profesores para no asistan a las aulas.

Un recorrido realizado por LISTÍN DIARIO por los distintos centros escolares de este municipio se pudo observar que los estudiantes no fueron enviados por sus padres y madres a las escuelas ante el llamado a paro del gremio que agrupa a los profesores y profesoras de aquí.

La semana pasada en el programa de radio “Impacto Mañanero”, que se difunde de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la mañana, Miguel Ángel Féliz, dijo que el paro es en reclamo a varias reivindicaciones que no han sido resueltos por el Ministerio de Educación.

Para mañana miércoles fue convocada una asamblea en donde se decidirá si los profesores retornarán a clases a partir del próximo jueves, explicó Féliz en una reunión con el Subdirector Regional 01 Sixto Amador Espejo.

Nos duele paralizar

En el recorrido llevado a cabo por algunas de las escuelas, entre ellas: Santo Domingo Savio, Cristo Rey, secundaria y de básica, Leonor Feltz, Liceo en Artes de Barahona, Jaime Mota, entre otras en donde solo se observaba al personal administrativo.

Excepto la secundaria Cristo Rey en donde fue observada menos del 10% de la presencia estudiantil, pero no se estaba impartiendo clases, aunque se informó que el cuerpo docente estaba reunido para determinar si entraban a la docencia.

Miguel Féliz, en llamada al programa mencionado, dijo que a la ADP le duele convocar a paro en los centros públicos, ya que está de acuerdo en que debe aprovecharse desde el primer día de clases, sin embargo, afirmó que no es posible hacerlo, debido a que los problemas de las escuelas en este municipio no están resueltos.

Entre los reclamos del magisterio local figuran entre otros la construcción y puesta en funcionamiento de concinas y comedores en las escuelas, reconstrucción de algunos centros, evaluación del desempeño profesoral, entre otros reclamos.

Anunció que mañana miércoles sostendrán una asamblea de profesores en la que plantearan a los profesores presentarse el jueves a sus respectivos centros, pero sin estudiantes, el viernes convocaron a una vigilia – concentración en la Plazoleta Duarte.

Asimismo, el dirigente magisterial señaló que no han pensado en volver a las aulas nuevamente hasta tanto el ministro de Educación Andrés Navarro no resuelva la problemática que presenta la educación en esta localidad y que no esperan más para ser solucionados.