Mujer de 81 años clama por ayuda

Doris Pantaleón

Santo Domingo

De sus 81 años de edad, Dionisia Jiménez tiene 44 padeciendo quebrantos de salud y 18 postrada. Usa una cama de posición que exhibe un avanzado deterioro.

Padece de filariasis o elefantiasis con niveles muy avanzados, lo que le hace imposible la movilidad; tiene problemas cardiacos que le impiden acceder a tratamientos quirúrgicos, sufre de circulación, de la vesícula y presenta fuertes dolores de cabeza.

Su vida depende de cuatro tipos de medicamentos que debe usar de manera permanente, cuyo costo supera los 12 mil pesos mensuales, los cuales, según reveló a Listín Diario, no tiene medios para conseguirlos, debido a que no tiene ningún ingreso económico y los tres hijos que le sobreviven, de los cuatro que tuvo, tampoco tienen trabajo fijo por lo que no pueden suplírselos.

Dice que cada mes gasta 18 paquetes de pañales desechables; debe usar un polvo especial para evitar llagas en su cuerpo por el encamado, que cuesta 400 pesos y que el colchón de su cama ya no sirve. Asegura que ha sobrevivido de la solidaridad de la iglesia.

Dionisia, quien siempre se dedicó a los quehaceres del hogar, decidió dar a conocer su caso para apelar a la solidaridad de las autoridades y la sociedad dominicana para poder seguir comprando sus medicamentos y su alimentación. También necesita un nuevo colchón antialérgico para su cama.