Esposa e hija Febrillet mantienen acusación

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

Con el retiro de la querella del excandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por San Cristóbal, Eduar Montás Lorenzo, sólo queda la constitución en actor civil de la hija y la esposa del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, en contra de Blas Peralta y los demás implicados.

En el caso del asesinato de Aquino Febrillet, el hecho sucedió mientras el catedrático quería proteger la vida de Montás Lorenzo, quien al principio se querelló en contra de Blas Peraltas y de los demás imputados, pero luego decidió retirar la querella.

Montás Lorenzo dijo que decidió retirar la querella porque cuando resultó herido a su madre le dijeron que había muerto y esto le provocó un derrame cerebral que hasta el día de hoy la mantiene postrada en la cama de un hospital.

Aseguró que producto de esa situación ha tenido muchos problemas familiares.

En torno al caso, también la secretaria personal de Febrillet, Elaine Mañaná, y su chofer y su seguridad no interpusieron querellas en contra de los implicados.

En el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderado del conocimiento de la solicitud de apertura a juicio, solo queda la querella con constitución en actor civil de la viuda de Febrillet, Rita Solís, a través del abogado José Parra Báez, y de Jéssica Aquino Lapaix, hija del exrector de la UASD.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, advirtió a Montás Lorenzo que a pesar de haber retirado la querella en contra de Blas Peralta y los coimputados, sigue siendo testigo del caso. Montás Lorenzo había manifestado que observó al dirigente choferil Peralta portar una pistola durante el acto en que resultó muerto el exrector.

También declaró en los interrogatorios practicados por la Fiscalía del Distrito, que fue Peralta quien apuntó al vehículo donde se encontraba Febrillet y su secretaria, quien también resultó herida en la pierna izquierda. Además, Montás Lorenzo declaró que Blas Peralta disparó contra el vehículo en el que viajaba junto a Febrillet, su asistente y el guardaespaldas.

La discusión se generó cuando Peralta se acercó a preguntarle por una supuesta amenaza de Montás Lorenzo a un compañero del empresario del transporte, llamado Willi. De acuerdo a la acusación, el coronel retirado de la Policía, Rafael Herrera Peña, intentó cambiar el cañón de la pistola con la que Peralta presuntamente habría asesinado a Aquino Febrillet, para evadir la justicia.

Los mensajes están contenidos en la acusación presentada por la Fiscalía en contra de Blas Peralta, Herrera Peña y de Geraldo Féliz Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas.

LOS MENSAJES DE TEXTO TRAS HECHO DE SANGRE

Los mensajes de texto entre el coronel y Peralta: “¿Con qué fue que usted tiró?”, le pregunta el exoficial a Peralta; “con esa pistola”, respondió el sindicalista, “los celulares hay que tirarlos al mar”. “No, no, no, los celulares los vamos a dejar en el vehículo”, respondió el coronel retirado. “Si pudiéramos encontrar una pistola de camino para cambiarle el cañón, en la Policía, de esas, ¿eh?, ¿eh?, ¿eh? ¿Dónde yo puedo encontrar un cañón de esos? Lo que hay que tratar de no entregarse hoy. Oiga, Geraldo está con el abogado, no pa’ allá, no con Alexis, donde Beuchamps”, le expresó vía mensajería Herrera Peña al presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado).