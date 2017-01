Escogencia de miembros CC en agenda nueva legislatura

Ramón Pérez Reyes

ramon.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Tras el feriado de Navidad y Año Nuevo, el Congreso Nacional reanudará sus labores este miércoles, con una sesión en el Senado para seleccionar a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.

En la sesión convocada para las cuatro de la tarde serán conocidas las cinco ternas escogidas por la Cámara de Diputados, en fecha diciembre del 2016. Después de estudiar los expedientes de más de 200 aspirantes, los diputados escogieron a 15 (cinco ternas de tres) y el Senado deberá escoger los cincos nuevos miembros del organismo fiscalizador del Estado.

Los preseleccionados son: Félix Álvarez, Margarita Melenciano, Juan Luis Séliman, Guido Cabrera, Hugo Álvarez, Ramón Antigua Brito y Bienvenido Vázquez Díaz.

También, Marcos Cruz, Pablo Domingo del Rosario, Rhina Díaz Tejada y Víctor Eddy Mateo Vásquez.

Además, Pedro Ortiz, Silvia Sierra Méndez, Carlos Tejada Díaz, Pedro Carreras Santana y la actual presidenta de la CC, Licelot Marte de Barrios.

El aborto

El tema de la interrupción del embarazo, la legalidad o no del aborto, es un asunto que deberá definir el Senado tan pronto inicie sus labores.

El presidente Danilo Medina observó nueva vez la Ley de Modificación al Código Penal, después de que fuera aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por los senadores.

Medina observó los artículos referentes al aborto, a fin de que los legisladores especificaran las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo.

Los códigos de justicia

A pesar de que fue aprobada la modificación al Código Penal, el Congreso tiene pendiente sancionar los llamados códigos de justicia, sobre todo el civil. En al agenda del Senado, para esta semana, también se encuentra el Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, de la autoría del diputado Tobías Crespo.

Esta ley es esperada para organizar el tránsito en el país. Otras iniciativas que forman parte de la agenda, son: Ley de Aguas y las leyes orgánicas de Ordenamiento Territorial; de Participación Ciudadana; de Libertad Religiosa; sobre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; de Regulación del Trabajo Doméstico, y la que regula la Protección del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen.

La Cámara de Diputados conformará esta semana la agenda priorizada para el 2017. Existen unas 50 iniciativas que no han sido aprobadas en el Congreso, y dentro de éstas hay unas 30 que reformarían a leyes vigentes para adaptarlas a la reforma de la Constitución de 2010 que no fueron validadas por los legisladores, donde se crearon comisiones especiales para agilizar su conocimiento y aprobación las cuales no cosecharon ningún éxito.

(+)

CONSENSO PARA APROBAR LA LEY DE PARTIDOS

POSICIÓN DE PARTIDOS

Con el inicio de año el Congreso Nacional deberá retomar varios proyectos que se quedaron pendientes como la ley del régimen electoral y el de los partidos y agrupaciones políticas. Este último ha sido un reclamo durante años e incluso en el Congreso Nacional cursan varias propuestas. Sin embargo esta vez parece existir un consenso a raíz de la designación de una comisión mediadora que preside Agripino Núñez Collado. Los partidos de la oposición acudieron a la Junta Central Electoral para hacer ese reclamo. El presidente de ese organismo, Julio César Castaños Guzmán, dijo que esta semana Núñez Collado llamará a los líderes de los partidos para retomar el diálogo. El Poder Ejecutivo por su lado tiene en agenda implementar las leyes, Orgánica de la Policía Nacional, y al de Regularización Salarial.