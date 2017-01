Reforestarán casi 25 mil tareas en Valle Nuevo

Viviano de León

Santo Domingo

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha un plan de reforestación de casi 25 mil tareas que eran cultivadas en una zona protegida del Parque Nacional de Valle Nuevo, en Constanza, por personas que las usufructuaban desde hace decenas de años.

Mientras tanto, se prohibió la entrada al lugar de obreros, utensilios y equipos de labranza, insumos agrícolas y otros instrumentos empleados para la agricultura.

Según explicó a Listín Diario el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, no habrá desalojo de nadie, “porque quienes tenían las tierras en su poder nunca han vivido en Valle Nuevo, sino en Constanza”.

“Hay un plan, una cronología y una hoja de ruta establecida que se ha venido cumpliendo y que se va a cumplir”, agregó.

A partir de la fecha límite, indicó, “no podrá entrar ni semilla, ni trabajadores, sobre todo los trabajadores haitianos que van desde Constanza como jornaleros”. Mediante la resolución 14.2016, Medio Ambiente otorgó un plazo de 120 días para desalojar las actividades agrícolas y ganaderas del Parque Nacional de Valle Nuevo, una espera que concluye el próximo 29 de enero.

El funcionario agregó que también serán retiradas todas las tuberías que están secuestrando agua, y no se va permitir la entrada de químicos o fertilizantes.

“Reiteró que no vamos a desalojar a nadie, no vamos a sacar a nadie, pero no vamos a permitir entrar nada de lo que ya hice referencia: camiones, semillas, instrumentos de trabajo, ni los jornaleros haitianos”, ratificó.

Dijo que para ejecutar ese plan y lograr que las disposiciones se cumplan, las autoridades colocarán retenes en las tres vías de acceso, además del control militar.

“Para vigilar y evitar que continúen cultivando en la zona, Medio Ambiente utilizará la Policía ambiental y tendrá el reforzamiento de miembros de las Fuerzas Armadas”, advirtió el ministro Domínguez Brito.

En ese mismo orden, el funcionario precisó que se está trabajando en base a la persuasión y conversación, de manera que no tengan que utilizar el recurso de la fuerza para hacer cumplir la medida.

No pagarán a usufructuarios

Respecto a la demanda de indemnización de que se ha estado hablando, el ministro de Medio Ambiente expresó que el Estado no tiene que pagarles a quienes han estado usufructuando esas tierras del Estado por muchos años. Y añadió que, contrario a eso, “son ellos quienes tienen que pagarle al Estado”.

Adelantó que actualmente la mayoría de las personas que tenían agricultura en la zona ha ido recogiendo su cosecha y retirándose.

El funcionario dijo a Listín Diario que la mayor resistencia ha sido encontrada de parte de los propietarios, quienes dejaron esos predios desde la época de Trujillo.

(+)

GRAN JORNADA DE REFORESTACIÓN

Domínguez Brito precisó que a medida que los predios vayan quedado libres serán reforestados a través de una jornada que llevará a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con instituciones públicas y privadas.

Con ese objetivo, precisó, se están preparando viveros “y sobre todo empezamos, por primera vez, a reproducir el ébano verde; ese va a ser el gran esfuerzo”.

El área protegida tiene casi mil kilómetros cuadrados, mientras que en área que era cultivada tiene de entre 20 y 25 mil tareas.

“La disposición no tiene vuelta atrás, esto es un asunto de Estado, es que 7 de cada 10 dominicanos se benefician de esas aguas, si esto no se paraba ahora en 15 o 20 años la capital no tendrá agua para beber”, sostuvo.

Medio Ambiente está facultado por la Ley 64-00, a proteger cualquier zona que considere de lugar, no importa si los terrenos están ocupados o no.

En una ocasión, el expresidente Hipólito Mejía hizo un pago de RD$243 millones a la familia Guzmán, que poseía propiedades en la zona, un desembolso que, Domínguez Brito, afirma fue legal.