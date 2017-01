Policías inquietos por inseguridad sobre aumento salarial

Guillermo Pérez

guillermo.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Cuando el director general de la Policía Nacional formuló aquel consolador pronunciamiento sobre un aumento general de salarios en camino, hace justamente hoy cinco meses y 27 días, más de 37 mil hombres y mujeres registrados en la plantilla de cobro de ese cuerpo sintieron un soplo de alivio.

Miles de uniformados esperaban por estas palabras, porque después de años de labores y unos sueldos comprimidos, la sombra de la incertidumbre las veían venir muy cerca.

El 12 de julio de 2016, a las 4:29 de la tarde, el tono del mayor general Nelson Peguero Paredes tuvo su carga más alentadora al tocar el tema de los salarios de sus subalternos, cuando dijo que ese aumento sería “a todos los niveles”, además de ofrecer una ligera pista, al señalar que sería concretado “en el menor tiempo posible”.

Fue la última de las pocas veces que arrojó un poco de luz sobre el tema, y en esa ocasión se lo dijo a Listín Diario, en su despacho.

La noticia de ese día no fue de agrado para todos, porque el alto rango policial advirtió seguido, que ese aumento solo aplicaría para aquellos que trabajan y a quienes no rinden ninguna labor, agregó, “que les pague otro”.

A fecha de hoy, la espera de aumento sigue vigente para un componente que en la hoja de pago consta de 37, 362 miembros y asimilados que, en conjunto, les son adjudicados, en pagos, RD$392, 536,060.70 del presupuesto, más RD$9,309,340 de un renglón denominado ración alimenticia.

Esta nómina, donde está establecido el orden en el escalafón de mando, desde la cúpula hasta el rango inferior, recoge los salarios devengados por cada policía, cuya institución no alcanza a salir de una clasificación que la marca entre las que conservan los salarios más bajos en Latinoamérica y el Caribe.

Una ojeada a la nómina de salarios de los policías dominicanos causa perplejidad.

A toda luz, no son proporcionales a los riegos que estos servidores enfrentan diariamente en las calles de las ciudades pobladas y pueblos pequeños de la nación, ni a los efectos generados por los zarandeos y alzas de la canasta familiar.

Su hoja de pago, que consigna la categoría de rangos y salario de todos sus miembros, desde su plana mayor hasta el más bajo en el escalafón de mando, revela sus inquietudes latentes y la ansiedad por ver llegar el día de su esperado aumento.

Los bajos sueldos de la Policía dificultan que sus miembros puedan satisfacer su carta de necesidades básicas, tales como alimentos, vivienda y salud.

Así están los salarios

Los altos rangos de la cúpula policial están asignados a cuatro mayores generales, entre estos el jefe de la Policía, Nelson Peguero Paredes, que devenga un salario de 81,785.00 pesos. Los otros tres oficiales ganan, de forma individual, RD$62,529.42. Así, el pleno de la plana mayor gana RD$269,373.26.

El Subjefe y el Inspector general de la Policía, ambos con rango de generales de brigada, tienen salarios de RD$62,529.42. Seguido a estos, otros 44 generales de brigada tienen sueldos individuales de RD$37,300.04. En suma, estos 46 oficiales superiores ganan RD$1, 766,260.60.

La Policía tiene 486 coroneles, 140 más que hace tres años, con sueldos de RD$23,500.02, cuyo pago al mes se monta a RD$11, 421,009.72, lo que ha llevado a un aumento en pago de RD$3, 913,155.72.

Unos 586 tenientes coroneles ganan RD$22,500.02, para un monto general de RD$13,185,011.72. Hay 1,017 mayores generales con sueldos de RD$19,501.00, para un monto de RD$19, 832,517.00.

Hay 1,682 capitanes, con sueldos de RD$17,500.68, para un monto de RD$29, 436,143.76. También 2,639 primeros tenientes, con sueldos de RD$15,001.10, para suma general de RD$ 39, 587,902.90.

Asimismo, 4,322 segundos tenientes, con sueldos de RD$13,000.22, para un pago de RD$ 56, 186,950.84. Hay 199 cadetes, con sueldos de RD$12,500.56, y un pago colectivo de RD$2, 487,611.44.

El número total de sargentos mayores de la Policía es de 3,694, con sueldos de RD$11,000.75, llevando a un pago de RD$40, 636,770.50. El número de sargentos llega a 4,757, con sueldos de RD$9,000.50, para un pago de RD$ 42, 815,378.50.

En las filas policiales hay un número de 4,886 cabos que ganan RD$ 8,000.26, registrando un total en pago de RD$39,089,270.36. Hay 10,831 rasos con sueldos de RD$ 7,000.29, para un pago de RD$75, 820,140.99. Los asimilados suman 2, 213, que, según la Oficina de Sección de Sueldos de la Policía, ganan, en total, RD$20, 001,719.11.

El poder de datos y números

El exjefe de Policía y miembro activo del Círculo Delta, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, advirtió, en un análisis referente a los salarios de policías y militares, que “ningún ser humano puede satisfacer mínimamente el menú de sus necesidades básicasÖ”, tales como alimentos, bebidas, vivienda y salud, indicando que esto “se constituye en una seria vulnerabilidad que fácilmente puede inducir a estos servidores públicos a ser tentados por los demonios de la corrupción.

Basó sus precisiones tomando de soporte la escala básica del “Costo Promedio Nacional de la Canasta Familiar” dado por el Banco Central en 2014, para la escala de más bajos ingresos, que fue de RD$12,298.00 pesos, y el salario mínimo que devenga un raso, sea militar o policial, sin aplicarle los descuentos, que es de RD$7,000.00 pesos.

Sostiene, como caso hipotético, el caso de un ser humano que se alimenta todos los días y tres veces al día, como el caso específico de una familia integrada por padre, madre y dos hijos, con el sueldo de un mes un militar o policía “solo puede destinar al día, para alimentar a toda su familia, la suma de 3,306.10/30=RD$ 110.20 pesos, para distribuirlo en las tres comidas del día serían: 110.20/3= RD$ 36.73 pesos por comida al día”.

Eso significa, dijo Guzmán Fermín, al asumir hipotéticamente que sean cuatro los integrantes de una familia, “que tendremos 36.73/4=RD$ 9.18 pesos por comida al día para cada uno”.

Juzgó esta situación como una “vergonzosa realidad”, preguntándose “si es posible alimentar a una persona con RD$9.18 pesos diarios.

Igual cuestionó si con sueldos tan bajos, policías y militares podrían tener una vivienda digna, pagando un alquiler de RD$ 579.60 pesos al mes o si le alcanzarán RD$ 303.10 pesos mensuales para garantizar la salud de toda su pobre familia.

¿CÓMO SE INGRESA A LA PN?

Para ingresar a la PN, se requiere: a) ser dominicano en pleno gozo de sus derechos civiles y políticos. b) Haber cumplido 18 años de edad y no exceder de 25 años. c)Tener 5’6 de estatura mínima los hombres, y 5’2 las mujeres. d) Ser bachiller. e) Ser apto física y mentalmente, según examen médico comprobado por médicos de la institución. f) Ser de buena costumbres y presentar certificados de “no delincuencia” y de ausencia de antecedentes penales expedidos por el procurador fiscal de donde resida el aspirante y la Policía. g) No haber sido condenado por crimen o delito, ni haber sido excluido de otro servicio público por mala conducta. h) No tener pendiente ninguna acción pública, ni encontrarse subjúdice.