PLD asegura estar listo para diálogo

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

“El Partido de la Liberación Dominicana está listo para el diálogo”, dijo ayer Rafael Alburquerque, miembro del Comité Político de esa organización al saludar el anuncio del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, de que el diálogo entre los partidos políticos para consensuar la aprobación de los proyectos de ley de partidos políticos y la de régimen electoral, comenzará en los próximos días.

Alburquerque aseguró que el partido respalda el diálogo con las demás fuerzas políticas para consensuar una ley que regule el funcionamiento de los partidos y agrupaciones políticas y la que modifique la Ley Electoral.

“No ha sido el PLD que ha roto el diálogo. Ha sido el bloque opositor que se retiró de las jornadas que coordina Agripino Núñez Collado”, afirmó.

El presidente de la JCE confirmó que comenzará en los próximos días el diálogo que ahora está en suspenso, una vez monseñor Agripino Núñez Collado realice los contactos correspondientes.

“En diciembre, antes de Navidad, hablé con Castaños Guzmán, quien me mostró su interés en reanudar el diálogo en enero, y me pidió que me comunicara con monseñor Agripino Núñez Collado, con quien ya había hablado”.