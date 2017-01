Sugiere registro de sentencias

Wanda Méndez

Santo Domingo

El abogado Ángel Lockward sugirió al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán, que establezca un sistema de registro de las sentencias que dependa exclusivamente del Poder Judicial, en el que baste el registro y certificación del secretario del Tribunal correspondiente.

“Es evidente que desprovista del efecto fiscal, a las decisiones de la justicia debía bastarle el registro de la Secretaria de cada tribunal, puesto que la Justicia, como un Poder del Estado, no puede estar sujeta para su ejecución, a los designios de los cabildos, puesto que eso viola el principio de separación de poderes y el artículo 149.1, conforme al cual la Justicia debe hacer ejecutar lo juzgado”, argumentó.

Lockward hizo la propuesta en una carta que le envió al presidente de la SCJ, en la cual le señaló que mientras los jueces laboraron en Navidad y Año Nuevo sus decisiones quedan sin eficacia porque el Ayuntamiento del Distrito Nacional y otros cabildos niegan el registro de las sentencias, incluyendo los referimientos y decisiones de la Corte de Apelación no sujetas a impuestos.

Indicó que se ha informado que la decisión de la Conservaduría de Hipotecas del ADN se debe a que todavía el cabildo no ha decidido si ejecuta o no la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declaró no conformes con la Constitución varios artículos de la ley 2334, del año 1884, que imponían un pago proporcional por el registro de las primeras copias de las sentencias civiles.