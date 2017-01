Nada detiene rescate de los ríos

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

Ante el recurso de am­paro elevado por la empresa Metales Antillanos, en con­tra de la resolución del Minis­terio de Medio Ambiente que prohíbe el desguace de bar­cos en los ríos Ozama e Isa­bela, el titular de Medio Am­biente, Francisco Domínguez Brito, manifestó que no reno­varán ninguno de los permi­sos, “porque no vamos a per­mitir que sigan contaminan­do los ríos Ozama e Isabela”.

“Yo sé que habrá resisten­cia, pero la voluntad de noso­tros sigue firme. No vamos a echar para atrás en esta ac­ción. No hay condiciones para que esas empresas estén ahí. Tienen que buscar otro lugar que reúna con todos los estu­dios de impacto ambiental y las condiciones nacionales e internacionales para ese tipo de práctica, pero en ese lugar no es posible que continúen”, dijo el ministerio de Medio Ambiente.

La empresa Metales Anti­llanos, la cual es una de las entidades que tienen prohi­bido realizar sus actividades en los ríos Ozama e Isabela, elevó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Ad­ministrativo (TSA) la semana pasada, en contra de la reso­lución 13-2016, emitida en oc­tubre del 2016 por el Ministe­rio de Medio Ambiente, que prohíbe el desguace y repa­raciones de barcos en los ríos Ozama e Isabela. A pesar de que el plazo que daba esa re­solución para que unas cinco empresas terminaran sus ac­tividades antes del 1 de enero de este año, durante un reco­rrido por redactores de este medio la mañana de ayer, se observó a varias de estas em­presas realizando sus traba­jos con normalidad.

Domínguez Brito expresó que está consciente de que se está llevando una batalla, “porque hay empresas que se van a resistir, como en toda decisión que se toma. Lo mismo pasa en Valle Nuevo que hay gente que tiene resis­tencia, como en otras accio­nes que estamos haciendo”.

Aseguró que esas resisten­cias son desde los más ricos hasta los más pobres.

“La gente quiere seguir ha­ciendo lo mismo y no es posi­ble, tiene que haber un orden, una disciplina, las cosas tie­nen que funcionar de acuer­do a algunos parámetros y si se quieren resistir tendre­mos una lucha frontal en este caso”, puntualizó.

Empresas sin permiso

El ministro de Medio Am­biente dijo que esas empresas a las que la resolución les pro­híbe realizar sus actividades no tienen permiso y el que te­nían no fue renovado, “y no los vamos a renovar, porque el ministerio tiene esa facul­tad para hacerlo”.

Aseguró que en esas em­presas no hay planta de tra­tamiento.

Las empresas que tienen prohibido desde el primero de enero de este año desgua­zar barcos en los ríos Ozama e Isabela son: Malaca Group /Malaca Diesel: sin informa­ción; Astillero Hermanos Be­nitez o Legus Enterprises LTD; Metales Antillanos S.A También Naviera Río San Juan (Dique/Canal La Bar­quita) y Dique Atacadero Vi­cini (antiguo Metaldom).

“La mayoría de las fotos que se han visto áreas fuimos no­sotros que las proporciona­mos a los diferentes medios, donde lo que se ve es una lo­cura… es una locura y eso no lo vamos a permitir”, reiteró.

Dijo que la planta de tra­tamiento Ozama, la cual se construye en Santo Domingo Norte, ayudará a los vertidos de casi unas 400 mil personas no vayan al río Ozama.

Con la Planta de La Nueva Barquita, de acuerdo a Do­mínguez Brito, también hay una gran cantidad de familias que vierten sus desechos ahí.

“Si nosotros organizamos las 241 empresas para que en un periodo de un año o algo más puedan regularizar su si­tuación y quitamos todos los barcos, las metaleras y los desguazaderos, nosotros po­demos mitigar medianamen­te las contaminaciones que estamos viendo en los ríos Ozama e Isabela”, consideró.

Reiteró que el desalojo de esos desguazaderos sigue como quiera. “Tenemos varias priorida­des y yo no voy a descansar con estos esfuerzos para dejar esas áreas lo más sanas posi­ble dentro de las leyes”, dijo.

“Nosotros una vez termina­do el plazo procedemos a esta­blecer la cronología de acción por parte del ministerio de conformidad con lo que esta­blece la ley. Pronto se emiti­rán las primeras decisiones para estas empresas y vamos a continuar durante la sema­na tomando medidas a los fines de que se le dé cumpli­miento a la resolución”, dijo Domínguez Brito.

Expresó que hay empresas pequeñas, medianas y gran­des, o sea, hay de todos los ni­veles.

FIJAN PARA EL 17 JUICIO CONTRA EL DESGUACE

La segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijó para el próximo 17 de enero el conocimiento de un recurso de amparo que interpuso la empresa Metales Antillanos en contra de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que prohíbe actividades de desguace y reparación de barcos en las riberas de los ríos Ozama e Isabela. El tribunal presidido por Diógenes Villalona e integrado por Antonio Sánchez Mejía y Alina Mora, fijó para esa fecha a las 9:00 de la mañana el conocimiento del recurso incoado por el propietario de la metalera José Ignacio Acero, a través de sus abogados Alberto Caamaño y José Miguel de Herrera.