Vocero policial revela que Brayan Félix Paulino no tiene antecedentes penales

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

El vocero de la Policía Nacional, general Nelson Rosario, reveló hoy que Brayan Peter Félix Paulino, quien es perseguido por supuestamente formar parte de la banda a la que pertenecía John Percival Matos, que en sus archivos no han encontrado antecedentes penales.

“La semana pasada se consiguieron los datos completos de Brayan y no hemos encontrado que tiene antecedentes penales. Este no ha sido militar, ni es pariente de ningún militar y hasta ahora no aparece en los registros”, dijo el general Rosario.

Expresó que mantienen la persecución con la misma intensidad que desde el primer día.

“Varios equipos de policías están diseminados en varios puntos del país. Se está esperando las órdenes para realizar allanamientos”, resaltó.

El general habló después de participar en una reunión de la Policía, donde estaban planificando la fiesta de los miembros de esa institución, la cual se realizará el día siete.