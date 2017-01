Barcos siguen a orillas de ríos a pesar de vencer plazo

Santiago Benjamín de la Cruz | Katheryn Luna

Santo Domingo

A pesar de haberse cumplido ayer el plazo dado por el Ministerio de Medio Ambiente para que las personas físicas y empresas que se dedican a desguazar barcos en los ríos Ozama e Isabela cesen sus actividades, durante un recorrido la mañana de ayer por ambos caudales, se observaron decenas de barcos, principalmente en el río Isabela.

En octubre Medio Ambiente dictó la resolución 13-2016, la cual prohíbe el desguace de embarcaciones en los ríos Ozama e Isabela, como parte del proyecto de recuperación de ambos acuíferos que tienen un alto grado de contaminación.

Los residentes en la zona dicen que no han visto ningún movimiento de las empresas para sacar los barcos de los ríos y cumplir la disposición de Medio Ambiente.

“Ellos no han hecho nada, incluso, yo lo que creo es que han traído más barcos, porque ese que tiene bordes amarillos no estaba ahí. Las autoridades que hagan algo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte al no tirar basura”, dijo Carlina Soto, residente a orillas del Isabela.

La resolución de Medio Ambiente detalla que la medida ha sido adoptada atendiendo a la declaratoria de alto interés y prioridad nacional de “la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja de los ríos Ozama e Isabela”.

Indica que las empresas y personas físicas que se dedican a desguazar barcos deberán cesar sus actividades a más tardar el primero de enero del 2017 y tendrán que limpiar, remediar y restaurar las áreas, ecosistemas y recursos naturales afectados en una franja de 40 metros de protección de los cuerpos de agua.

De su lado, Gisela Ortiz, residente a orillas del río, indicó que la semana pasada algunos funcionarios estuvieron en la zona, pero se ignora que le dijeron a las empresas que se dedican a desguazar barcos.

“Ellos vinieron, pero realmente no sé si estaban advirtiéndoles que se vayan. Escuché que era dizque para ver la contaminación del río, pero ellos lo que debieron decirles es que se vayan, porque realmente la situación ya se está volviendo preocupante”, dijo Ortiz.

Realizarán levantamiento

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) anunció que realizará un levantamiento de las embarcaciones en los ríos Ozama e Isabela y que han cumplido con el tiempo que les fue permitido para realizar reparaciones, a fin de que sean retiradas.

Su director ejecutivo, Víctor Gómez Casanova, recorrió ambos acuíferos para inspeccionar el grado de contaminación y la cantidad de barcos que hay. Sostuvo que solo en el río Isabela observaron unas 22 embarcaciones y se les revisará si tienen los permisos vigentes. “Es una visita de inspección de las áreas porque parte del daño en el río es por embarcaciones varadas ahí o que han estado en proceso de arreglos, afectando el cuidado del medio ambiente”, dijo Gómez Casanova.

(+)

LIMPIEZA DE RÍOS ES TEMA COMPLEJO

IMPOSTERGABLE

Los ejecutivos de la Apordom que recorrieron los acuíferos, consideran que la limpieza de esos ríos es un tema complejo, por la gran cantidad de personas que viven en las márgenes de ambos.

Gómez Casanova, quien estuvo acompañado del director de operaciones, José David Rojas de la Rosa, y Amín Vázquez, director de logística de puertos, dijo que la limpieza de ambos ríos corresponde a otras autoridades.

“A la Autoridad Portuaria no le corresponde la limpieza de las aguas, ya que es responsabilidad de la Armada Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente”, aseguró Gómez Casanova.

En tanto que José David Rojas, director de operaciones, dijo que la mayoría de las embarcaciones están siendo reparadas, porque vienen a una terminal comercial que se dedica a la reparación de buques.

Indicó que luego del levantamiento se les pondrá fecha límite a los propietarios de las embarcaciones para que abandonen las aguas de esos ríos.

La Fundación de Saneamiento Ambiental de La Zurza (FUNDAZURZA), con el apoyo del Ayuntamiento del Distrito Nacional, realizó una jornada de limpieza en las orillas del río Isabela, el cual ha estado repleto de basura en los últimos días.