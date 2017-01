Otro policía se queja del “sueldo cebolla” y supuestos abusos en la institución

Santo Domingo

Un nuevo video de otro policía denunciando “el sueldo cebolla” y otros abusos que supuestamente comenten las autoridades de la entidad del orden circula en las redes sociales.

Esta vez se trata del sargento Carlos Ismael Valerio quien, según él, ha decidido apartarse de las filas de la Policía Nacional por lo poco que gana y porque está “cansado de los abusos de los oficiales superiores.”

“En este momento me he visto obligado a subir este video a compartir con ustedes y a pedirle apoyo a la ciudadanía”… “Estoy cansado de los abusos de los oficiales superiores que están al mando, que muchos, no todos, muchos de ellos, no saben lo que es una universidad, un bachiller y viven todavía con el trujillismo en la cabeza y el maltrato”, dijo Valerio.

Asimismo se quejó del trabajo que realiza el departamento recursos humanos de la Policía Nacional.

“La Policía no tiene un recurso humano, un capital humano que vele por su personal.”

Ismael Valerio especifica que tiene 10 años de trabajo en esa institución “de servicio ininterrumpido.