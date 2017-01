Entiende que la banda de Percival Matos actuaba con suicidio como estilo de vida

Santo Domingo

El psiquiatra José Miguel Gómez aseguró que la banda criminal que encabezaba John Percival Matos que se dedicaba asaltar plazas comerciales, camiones de trasporte de valores y a disparar contra guardianes de seguridad, actuaba con suicidio como estilo de vida. Percival Matos fue ultimado el pasado miércoles por la Policía en una cabaña en Bonao.

El especialista explicó que así define la psiquiatría la conducta de los individuos cuya actuación no tiene límites, ni miden las consecuencias de que con sus acciones violentas pueden causarles la muerte a cualquier persona, e incluso a ellos mismos.

Agregó que el nivel de capacidad de esos sujetos para tolerar circunstancias no atenuantes, la borran totalmente, la desconocen y por consiguiente se lanzan al desafió de todo límite humano y social.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el doctor José Miguel Gómez insistió en que cuando se asume el suicidio como estilo de vida, el individuo se involucra en grandes riesgos que sabe perfectamente que una de las consecuencias que se derivan de sus acciones es que lo maten o usted matar.

El reconocido autor de varios libros que versan sobre la salud mental, explicó que Percival Matos y los demás integrantes de la peligrosa banda sabían perfectamente a la situación a que se estaban exponiendo.

“Yo pienso que en esta modalidad hay algo diferente, y la gente se está preguntando por qué el desafió?, por qué no tomaban las previsiones para hacer eso?, cómo es posible que hicieran eso de esa manera?, entonces ahí hay lo que en psiquiatría se llama el suicidio como estilo de vida”, reiteró el galeno.

Enfatizó que cuando se llega a esos extremos el individuo actúa de una manera tal, que al cometer sus acciones pierde la capacidad de discriminar en torno a las víctimas de sus desmanes, que puede terminar siendo ellos mismos.

Sobre los efectos causados por el asalto perpetrado por la banda de Percival Matos a la sucursal del Banco Popular en Plaza Lama de la 27 de Febrero, el facultativo recomendó que los clientes y empleados que se encontraban en el lugar reciban asistencias de un profesional de la salud mental o de la psicología.

“Si uno le hace un estudio a la gran cantidad de personas que estaban allí y salieron corriendo en diferentes direcciones, hay mucha de esas gente que no está durmiendo bien, que tienen trastorno de insomnio por ansiedad, algunos están deprimidos, tienen estrés agudo y ataque de pánico”, detalló.

Advirtió que aquellos que no reciban asistencias profesional están expuestos a padecer una afección psicológica emocional que los psiquiatras llaman estrés post-traumático.

Recordó que el Banco Popular hizo lo correcto cuando previo a reabrir el centro de negocios que fue asaltado por la banda de Percival Matos en Plaza Lama, un grupo de psicólogos y psicólogas les trabajó la parte emocional de salud a los empleados que sufrieron el percance.

“Pero muchas de las personas que estuvieron allí y se vieron con el riesgo de muerte van a quedar afectado con un estrés post-traumático, que por eso tu ve que una persona que ha sufrido eso, tiempo después va a un supermercado hacer una compra y sale corriendo y deja el carrito lleno de mercancías, va al estadio y se paró y se fue y nadie sabe por qué, estaba en una boda y tan pronto empieza la fiesta sale y se va calladito”, explicó.

Dijo que esa gente sufre de ataques de pánico con agorafobia que es el medio al espacio abierto, que le crea inseguridad, y eso viene de trauma de individuo que han padecido situaciones como esa y se le queda almacenada en las amígdalas cerebrales.

Psiquiatra dice auge de la delincuencia ha provocado miedo y paranoia en la población

El psiquiatra José Miguel Gómez asegura que debido al auge de los hechos delictivos y la falta de seguridad que se vive en el país, los dominicanos viven con miedo y en un estado de paranoia social.

Gómez dijo que esa situación se ha agudizado debido a los últimos hechos delictivos que se han producido en plazas comerciales que han traído como consecuencias por lo menos una persona muerta y varios heridos.

Recordó que esos grandes centros siempre han significado un espacio de seguridad para la gente ir en familia para pasear, hacer sus comprar, comer y divertirse sin ningún tipo de temor.

Advirtió que las autoridades no pueden atribuir a cuestiones de percepción el miedo que siente la gente de salir de su casa por temor a ser víctima de una acción de la delincuencia y el crimen organizado.

“Uno que vive en la consulta y que habla todos los días con pacientes, les dicen a uno, me asaltaron en un salón de belleza, en un restaurant comiendo, camino a la playa, a los hijos cuando salían de la universidad, esas son cosas que uno va escuchando en el día a día”, dijo el profesional de la salud mental.

Agregó que lo de Plaza Lama, junto con lo de Bella Vista Mall, la Sirena en Villa Mella, y otros centros comerciales, demuestra que ya no hay un lugar o un área donde el ciudadano se sienta protegido.

Explicó que todo eso demuestra que las políticas públicas en materia de seguridad han fracasado y eso se debe a que en la República Dominicana se actúa en base a las consecuencias y no a las causas.

“La gente está en pánico, la gente se siente insegura, la gente tiene miedo, la gente tiene una paranoia social, fíjate que ya la gente está diciendo no vaya a tal plaza, no vaya a tal lugar, después de las diez de la noche no salga a las calles, compra tu comida y no vaya a un restaurant, cómetela en tu casa, la ciudadanía está cambiando la forma de su comportamiento de una vida normal”, advirtió.

Sostuvo que lo más preocupante aún es que los últimos hechos ocurridos en plazas comerciales han sido llevado a los hogares por los medios de comunicación y las redes sociales, y eso lo han visto los niños que lo comparten con sus amigos del colegio con toda la secuela que eso implica.