Alcaldía se queja por deficiencia en recogida de basura

Florentino Durán

La Romana

El Ayuntamiento de La Romana acusó a la empresa privada encargada del servicio de recogida de basura de incumplimiento, debido a las deficiencias que muestra en el servicio que se evidencia en cúmulo de basura en diversos barrios.

Un comunicado de la entidad indica que la situación se atribuye a deficiencias en el servicio que ofrece la empresa privada Aseos Municipales, toda vez que la institución edilicia cumple cada mes con el pago de más de 4 millones de pesos a la campañía.

El alcalde José Reyes, a través del Departamento de Comunicaciones, advirtió a la referida compañía que agotará todos los recursos legales y administrativos en aras de que se cumpla con el contrato suscrito entre ambas partes. La precariedad en la recogida de los desperdicios se padece en sectores como Villa Verde, San Carlos, Villa Pereyra, Savica, El Invi, Villa San Carlos, Villa Alacrán, Villa España, entre otros.

Al respecto, el director de limpieza, Eddy Pereyra, ofreció un reporte en que señala que personal de Aseos Municipales no recoge la basura de manera regular, no acude a algunos sectores y no completa el recorrido. Sin embargo, esa situación no se presenta en el polígono central de la ciudad, donde el Ayuntamiento realiza rutas alternas, sobre todo en el corredor turístico. Cada día la empresa privada debe enviar a las calles alrededor de 12 camiones compactadores, pero la alcaldía ha constatado en servicio un promedio de seis y a veces ocho unidades.