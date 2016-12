Año 2016 despidió a 80 legisladores veteranos

Ramón Pérez Reyes

ramon.perezi@listindiario.com

Santo Domingo

En los últimos diez años Guillermo Radhamés Ramos García-El Chino- ocupó una curul en la Cámara de Diputados y por su estilo, excentricidades, jocosidades o su comportamiento le valió la atención de los medios de comunicación. De manera indirecta su sello estaba ligado al Congreso Nacional.

Lo que hacía o no hacía El Chino, tanto en las sesiones como en sus actividades personales, siempre era motivo de comentarios. Pero esto terminó en el año a punto de finalizar. El legislador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la provincia La Vega, perdió en las elecciones celebradas el pasado 20 de mayo , y por eso no pudo ser juramentado para un nuevo período el 16 de agosto, cuando tomaron posesión los nuevos legisladores y con ellos nuevos bufetes directivos en ambas cámaras. Pero ya no es solo la cara conocida de El Chino la que ya no está en el congreso.

Las elecciones se llevaron este año a veteranos legisladores que eran referencia obligada.

Ramón Rogelio Genao, sempiterno vocero del Partido Reformista Social Cristiano, así como sus pares, Nelson Arroyo, del Revolucionario Moderno (PRM) y Ruddy González, del Revolucionario Dominicano ( PRM), fueron parte de las figuras que se fueron de la Cámara de Diputados .

El primero, porque no se presentó, y los segundos porque no fueron electos en los comicios. La Cámara de Diputados también despidió a “las liberales” Minou Tavares Mirabal y Guadalupe Valdez, y al “conservador” Vinicio Castillo, que por vaivenes de la políticas ahora hacen causa común en el llamado Bloque Opositor.

Este año, el congreso también vio salir a Juan Hubieres, quien fue candidato del PRM a la senaduría por la provincia Santo Domingo; Manuel Jiménez aspiró a alcalde por el Frente Amplio en Santo Domingo Este, Víctor Sánchez y Milcíades Franjul, ambos diputados renunciantes del PLD para aspirar a senadores por las provincias Azua y Peravia, respectivamente, y Alberto Atallah, del PRM, por el Distrito Nacional.

Los cambios

Al menos 80 diputados de diferentes partidos políticos salieron del Congreso Nacional el pasado 16 de agosto, significando una de las mayores transformaciones de los últimos tiempos.

Unos 15 optaron por aspirar a otros cargos electivos, de los cuales seis tuvieron éxito, otros tres no se postularon y el resto, 62, no logró los votos suficientes para consolidar su reelección.

Pero como unos se van y otros se quedan, para el período 2016- 2020, 71 diputados del oficialismo lograron reelegirse en sus curules, mientras que el PRD y el PRM, lograron reelegir 20 legisladores; el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cinco y el Partido Acción Liberal (PAL), dos.

Se fueron y ganaron.

Entre los diputados del PLD que optaron por dejar la cámara para aspirar a otros puestos, figuran Abel Martínez, alcalde de Santiago ; también Nelson Guillén, alcalde de San Cristóbal; Alfredo Martínez, quien también se alzó como alcalde de Santo Domingo Este así como René Polanco, ganador de la alcaldía de Santo Domingo Norte .

También están los casos de David Collado, que se diputado del PRM pasó a la alcaldía por el Distrito Nacional y el diputado de Puerto Plata José Ignacio Paliza, , que ahora es senador. El senado tiene otros tres nuevos senadores: Pedro Alegría, senador de San José de Ocoa, Santiago Zorilla, El Seibo; y José Hazin Frappier, de San Pedro de Macorís.

Al cierre el Senado convirtió en ley la modificación al Código Penal, observado otra vez por el presidente, y nueva vez no pudo aprobar los proyectos de Ley de Partidos y de Régimen Electoral.

LOS HIJOS DE LOS POLÍTICOS

El hijo de Genao, el hijo de Amarante, la hija de Tony, el hijo de Monchy. Así comenzó a llamar la población a un grupo que jóvenes que por primera vez se involucraron en la política, pero que ya sus padres son conocidos en la actividad. Se refería a Rogelio Alfonso Genao, hijo del secretario general del PRSC, Rogelio Genao; Carlos Amarante García, hijo del Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret; Faride Raful, hija de Tony Raful, veterano dirigente del PRM; y Víctor Fadul, del Ministro de Trabajo, Monchy Fadul.

Finalmente llegaron a la Cámara de Diputados y hoy forman parte de la nueva cara de ese hemiciclo al juntarse allí con otros jóvenes, que integran la Comisión Permanente de Juventud.

Estos son Elías Báez, Luis Alberto Tejada, Luis Manuel Henríquez, Ceila Encarnación, Sandra Abinader, Ronald José Sánchez y Gloria Reyes.

También están José Laluz, Wellington Arnaud y Enmanuel Bautista, hijo del presidente del PRM, Andrés Bautista.

En el Senado está, José Ignacio Paliza, de Puerto Plata.