Envían a prisión mujer acusada de quitarle la vida a su pareja en el sector de Gualey

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó hoy seis meses de prisión preventiva en contra de una mujer, acusada de quitarle la vida a su pareja, utilizando un arma blanca, hecho ocurrido en el sector de Gualey, de esta capital.

El magistrado José Alejandro Vargas, envió a la imputada Martha Rosario Ogando a la cárcel de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, acusado de quitarle la vida a su pareja José Luis Oviedo de Oleo.

El juez tomó la decisión, al acoger una solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, presentada por la fiscal litigante Cariskeila Peña, en representación del fiscal Johan Newton López, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas.

En el tribunal la imputada declaró que “él me daba golpes y me estaba dando golpes, tenía esa arma, su familia me decía que le pusiera una querella, yo le decía que no podía ponerle una querella al padre de mis hijos, él y yo teníamos 20 años juntos, yo nunca pensé que esto podría pasar, él una vez estuvo preso”.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, el pasado 19 de diciembre, la imputada Rosario Ogando le quitó la vida a su pareja, luego de esta retornara a su casa ubicada en la calle Ricardo Carty, casa s/n, parte atrás, del sector referido sector.

Señala que Oviedo de Oleo le reclama por el hecho de que ella se había ido desde las seis de la mañana sin decir nada. Acto seguido, ambos iniciaron una discusión, pero fueron desapartado.

Sin embargo, un vecino escuchó un alboroto en la casa, por lo que se despertó, y observó que Oviedo de Oleo se encontraba mortalmente herido en el suelo, mientras que la imputada Rosario Ogando, estaba con un cuchillo en las manos.

Agrega que el vecino propició a pedir ayuda para que socorrieran a la víctima, mientras que la imputada Ogando trató de darse a la fuga, pero antes pasó por la casa de un tío, explicándole que ella "había matado a su pareja", dejando el arma blanca que había utilizado en la casa del mismo, luego huyó hasta que pudo ser arrestada por miembros de la Policía Nacional.