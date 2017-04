Héctor Acosta se pregunta “¿dónde está el Presidente?”

Ramón Almánzar

ramon.almanzar@listindiario.com

Santo Domingo

Héctor Acosta “El Torito” dejó por un momento la pista de baile para subirse en la tarima de la denuncia social. El veterano cantante de merengue y bachata expresó su preocupación por el nivel de seguridad ciudadana y cuestionó en esa materia al presidente Danilo Medina.

“¿Dónde está el Presidente?, ¿dónde está el ciudadano, el amigo?, aquel que el 62 por ciento de los dominicanos confió en él para que nos respondiera por lo menos algunas de estas preocupaciones”, manifestó el artista en una alocución pública a propósito de Semana Santa.

El intérprete, cuyo eslogan es “¿tiene mieo”, aseguró que los dominicanos sienten “mucho miedo” y pidió al presidente que ponga fin a esta situación.

“Estamos viendo cómo seres humanos útiles caen a nuestros pie; madres indefensas: asaltadas, asesinadas, atracadas. Y por otro lado, jóvenes desesperados por obtener una oportunidad de trabajo para no delinquir”, expresó.

En lo que denominó, “mi angustiado silencio, lleno de dolor e impotencia”, dijo que “se alcanza a ver un conglomerado de personas de todos los estratos sociales levantando su voz en procura de que alguien le responda sus inquietudes”.

Entonces comenzó una serie de cuestionamientos contra el presidente Medina.

En ese sentido, el Torito se preguntó: “¿Por qué no casarnos con la gloria y hablarle al país y decirle a esos dominicanos que como yo hoy no saben en qué pie están parados?”. Citó que los dominicanos no saben qué hacer si pararse o huir cuando una patrulla policial manda a pararlos.

Acosta, que ha manifestado inquietudes políticas y se ha declarado del lado del expresidente Hipólito Mejía, reiteró a Medina que dé respuesta al tema de la inseguridad y que "el pueblo quiere escucharlo" hablar sobre eso.

“¿Usted sabe por qué señor Presidente?, porque al ritmo que va la nación tengo el temor de que el próximo merengue yo no lo pueda cantar ni el pueblo lo pueda bailar”, finalizó diciendo.