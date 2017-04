Busan: el nuevo rostro del cine

Luis Beiro

Busan, Corea del Sur

La ciudad de Busan fue designada por la UNESCO como la capital del cine asiático. Eso ocurrió en octubre de 2014, cuando el Festival Internacional de Cine que allí se celebra, cumplió sus 13 años. Con el paso del tiempo, ha devenido en el principal evento de su categoría en la región oriental, y en uno de los primeros a nivel mundial.

El Festival Internacional de Cine de Busan se celebra cada año en el Busan Memorial Cinema Center, un amplio y moderno complejo cultural multimedia donde además del concurso de cine se incluyen talleres, conferencias, negociaciones y conciertos. En su entorno ocurren muestras, exposiciones, teatro, foros y otras iniciativas turísticas y culturales. El evento se ha caracterizado por apoyar la libertad artística de los creadores. Muchos directores y diferentes espacios culturales diseminados a lo largo de Corea lo han utilizado como plataforma para manifestarse contra la interferencia política que ha impedido que importantes películas se proyecten en el festival. Un buen ejemplo en cifras puede ser la pasada versión de 2016 donde se presentaron a concurso 299 filmes de 69 países. Entre los participantes destaca el director español Pedro Almodóvar, el actor norteamericano Tom Cruise, la francesa Juliette Binoche y los directores coreanos Kim Ki-duk y Sol Kyung-gu, entre otros.

ALGUNOS PREMIOS DEL FESTIVAL DE BUSAN

Algunos premios entregados por el Festival Internacional de Cine de Busan son los siguientes:

“New Currents Award” (Premio “Nuevas Tendencias”)

Se otorga a los dos mejores largometrajes de nuevos directores asiáticos (dentro de sus dos primeras películas). Los ganadores reciben un premio de 30,000 dólares.

“Sonje Award” (Premio Sonje)

Se distinguen dos cortos coreanos. Se les otorga 10,000 dólares a cada uno, con el fin de ayudar en su próxima producción.

“Premio BIFF”

Se concede a los mejores documentales coreanos y asiáticos. Los ganadores reciben 10,000 dólares.

“Mejor Actor y Actriz del Año”

Se premia a los actores y actrices de películas coreanas independientes. Los ganadores reciben 5,000 dólares cada uno.

“Premio KNN”

Una distinción que se otorga a la película más aclamada por el público. Su ganador recibe 20,000 dólares.

Estas distinciones sirven también como medio de proyección individual y de mercado de quienes los reciben.

BUSAN BANK AWARD (PREMIO BANCO BUSAN)

La película más altamente calificada por el público del festival es la acreedora de este premio. Se seleccionan 10 filmes de la sección Flash Forward para competir. Se premia con 20,000 dólares otorgados por el Banco de Busan BNK, del total, 10,000 se otorgan al director y la otra mitad se utiliza para apoyar la distribución de la película en Corea.

The Asian Filmmaker of the Year (El director de cine asiático del año).

Este premio se otorga al cineasta asiático que ha hecho la contribución más significativa al avance de la industria del cine y la cultura asiática durante todo el año.

Estos son algunos de los más importantes premios otorgados dentro del evento que cada año reúne las mejores películas y realizadores del continente asiático así como de otras cinematografías occidentales como invitadas especiales.