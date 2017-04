Esposo de Georgina Duluc pide la reconciliación

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Marcos Irizarry no lo pensó dos veces y le lanzo una rama de olivo a su esposa Georgina Duluc para que esta eche para atrás la decisión de divorciarse y salven el matrimonio.

“La felicidad de un hombre jamás será completa sino tiene a su lado la mujer de su vida. Quiero que estés a mi lado en todas las batallas que nos faltan por dar, te necesito mi amor, ya no puedo estar más sin ti. Te amo @georginaduluc”, escribió ayer Irizarry públicamente junto a una fotografía en donde se ve a la pareja fundida en un apasionado beso.

La semana pasada el mismo Marcos había confirmado la separación de ambos, y explicaba que esta vez, el rompimiento del matrimonio no había sido su culpa. “Estamos pasando por momentos difíciles. Hay un corazón que sabe quién ha sufrido y se trata de levantar ante las circunstancias. No soy perfecto. Soy un hombre que calla. Si en esta nueva relación me separo, no es por mí, tal vez Dios no quiere eso”, afirmó al “Circo de la Mega” en Puerto Rico.

En tanto se supo que Georgina había interpuesto la demanda del divorcio y sus abogados enviaron un comunicado anunciando que “la separación, se debe a las diferencias de criterio, pero sobretodo de valores y principios sobre aspectos fundamentales relacionados con la convivencia, el respeto, la familia y el futuro”. Mientras que la presentadora de televisión se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales y ha dado a conocer los planes de trabajo para la realización de una nueva película.

La presentadora de televisión y el empresario del fitnes llevaban un año de casado y mantuvieron cuatro años de noviazgo. Irrizary reside en el país luego de cumplir una larga condena en prisión por tráfico de drogas junto a su primera esposa la comunicadora boricua Laura Hernández.