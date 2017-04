Henya a los Premios Fox

Santo Domingo

La cantautora dominicana Henya fue nominada en los Premios Fox Music USA 2017 en las categorías “Mejor Intérprete de Bachata” por el tema “Hazte sentir y “Mejor Intérprete de Vallenato” por el tema “Labios traviesos”, ambos de su autoría.

La artista, junto a su agrupación “El Laboratorio”, ha venido desarrollando un concepto musical que ha ganado merecido espacio por la calidad y versatilidad de sus fusiones tropicales y anglosajonas.

Henya, quien en junio de este año viajará por tercera vez a Colombia como representante de la República Dominicana en el MusiCaribe Fest en la Plaza de Toros de Cartagena de Indias, asistirá a la gala y ceremonia de premiación de los Fox Music USA 2017 a celebrarse el 27 de julio en el Miami-Dade Cultural Arts Center en Miami.

Henya celebra con júbilo sus nominaciones y promete seguir con el mismo impulso e intención su labor en el mundo de la música.

“Yo tengo una propuesta líricomusical, siempre que ha pasado el tiempo he estado emulando, trabajando y colocando; o sea, yo soy una creadora, no una cantante cualquiera”, afirma ella. Al definirse creadora, comentó que la base de su propuesta viene de sus entrañas: “Letras, música, la combinación de los arreglos...”.

Luego añade: “El que escucha una canción mía, independientemente de todo, sabe que esa es Henya”.

La cantautora, que lleva unos 13 años de carrera musical, expresó que ahora se encuentra cosechando lo que sembró con el género musical que interpreta.

En tal virtud, aclara que no ha creado ningún género y sería una falta de respeto de ella decir eso.

Como productora

La artista indica que como tiene complejos no descarta la posibilidad de producir para otros artistas.

Henya establece que no es una artista creada por un “furor, de un momento o por una pena” sino que su concepto musical es “real” que le ha costado lograr su propio camino en esta difícil industria.

“He tenido que romper brazos, y me tienen que aceptar como soy. No me gusta compararme con ningún artista”, comenta.

Entre sus temas figuran “Mi alma inquieta”, “Llegó la Bacana”, “Como quiera dicen” y “Creída cordura”.

Henya ha apostado a las fusiones de ritmos en su repertorio, compuesto en su mayoría por temas de su autoría.

La artista apuesta a un sonido original partiendo de los ritmos que a ella la han marcado e influenciado desde siempre.

Además de las fusiones, Henya también cree en la balada y que todo antes de tener música comienza siendo letras y balada.