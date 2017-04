Elianta Quintero su vida en RD

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Elianta Quintero apenas lleva diez meses al frente del noticiario de la emisión estelar de “Noticias Telemicro” (Telemicro, canal 5) y ya se ha convertido en una esperanza para muchos de los venezolanos que residen en el país.

Sus lágrimas y su voz entrecortada no son más que muestra de la impotencia que vive día a día cuando recibe cartas y mensajes de sus compatriotas solicitándole ayuda y pidiéndole trabajo en el canal o en cualquier otro lugar. Nunca imaginó que al llegar a República Dominicana tendría que enfrentar y vivir con sus paisanos la terrible realidad que muchos atraviesan cuando dejan su tierra, sin un plan y sin nada seguro.

“Siempre he creído que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda, pero en la medida de nuestras fuerzas hemos tratado de apoyar. Son muchas las personas que se me acercan en situaciones muy difíciles, que han venido buscando un sueño y se encuentra con la realidad de esos países, que también tienen sus dificultades. Nos ha tocado apoyar hasta donde nuestro alcance nos lo ha permitido. Aparte del cambio social, una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar es la realidad de mi gente”, confesó la comunicadora a punto de estallar en llanto.

Pero le reconforta el saber que puede dar una mano y contribuir hasta donde sus facilidades se lo permitan. Para Elianta es un estilo de vida el aportar y trabajar en favor de los demás. Así lo ha hecho desde que se convirtió en la imagen de la emisión nocturna de Noticias Telemicro. Su trabajo no solo se ha limitado a leer las noticias en el teleprompter y exhibir una buena imagen. La comunicadora se ha involucrado, por completo, en la producción del noticiario y tiene grandes planes para desarrollar.

Vino al país a colaborar con su experiencia de 21 años laborando en los medios y a aportar con la tecnología televisiva con la que trabajó en la televisión venezolana. “Vine a dar lo poco o mucho que tengo de conocimiento dentro de los medios”, aseveró.

LO QUE ESPERA IMPLEMENTAR

Tecnología. Elianta tiene grandes planes para el noticiero y espera desarrollarlo para un mejor resultado del programa. “Creo que la parte de la tecnología que usamos en Venezuela aún aquí no la utilizamos en materia de software. Allá usamos programas específicos que ayudan a que todas las actividades del noticiero estén entrelazadas con otras, los coordinadores pueden ver lo que hacen los redactores, los jefes pueden estar conectados en varias partes.

Eso acá no lo tiene ningún canal de televisión, aquí todavía se trabaja en Word cuando ya hay programas específicos que facilita la tecnología para un mejor desarrollo. No hemos hecho ni un 20 % de lo que queremos hacer y gracias a que contamos con el apoyo de Juan Ramón Gómez Díaz, quien desde el día uno nos ha apoyado para mejorar el trabajo y llevar una mejor calidad del noticiero”. Elianta también continúa su trabajo en la campaña en contra de la violencia y el acoso en las escuelas. Aquí ya colabora con una fundación en el pueblo de Miches.