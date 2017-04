Urbanos llegan a los Billboard

(AP y EFE)

Los Ángeles

Los urbanos ya desplazaron a otros géneros latinos en importantes premiaciones, como acaba de suceder con los Billboard. J Balvin, Maluma, Nicky Jam (junto a Juan Gabriel y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho) figuran como los candidatos en el apartado de mejor artista latino, informaron los organizadores.

Aunque, además de mejor artista, Juan Gabriel (fallecido en agosto pasado) hizo doblete en las candidaturas a mejor álbum latino al obtener dos menciones por sus discos “Los Dúo 2” y “Vestido de etiqueta: Por Eduardo Magallanes”.

Le acompañan en esta categoría l J Balvin (“Energía”), CNCO (“Primera cita”) y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho (“Recuerden mi estilo”).

Con 22 nominaciones por cabeza, una cifra que supone un nuevo récord en estos galardones, los artistas Drake y The Chainsmokers lideraron las candidaturas a los premios Billboard.

Entre las categorías lideradas por el intérprete de “One Dance” están Mejor artista, Mejor artista masculino, Mejor Billboard 200, entre otras. El 2016 fue uno de los grandes años para Drake y ya muchos pronostican que cargará con varios premios Billboard.

A poca distancia se situaron Twenty One Pilots, con 17 menciones, y Rihanna, que aspirará a llevarse 14 reconocimientos.

En la categoría reina, que premia al mejor artista, figuraron como candidatos Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots y The Weeknd.

El mejor artista

Por su parte, Justin Bieber, Drake, Future, Shawn Mendes y The Weeknd competirán por el premio al mejor artista masculino, mientras que Adele, Beyoncé, Ariana Grande, Rihanna y Sia harán lo propio en el apartado femenino.

Asimismo, Alessia Cara, Desiigner, Lil Uzi Vert, Lukas Graham y Zayn lucharán por el galardón al mejor nuevo artista. Twenty One Pilots recibió 17 nominaciones, y Rihanna 14. Los premios Billboard reconocen a los artistas más exitosos del año en EE.UU. según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.

La edición 2017 de los premios Billboard se celebrará el 21 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y será emitida en directo por la cadena ABC.