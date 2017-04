Juan Gabriel recibe 3 nominaciones en premios Billboard

AP

Nueva York

El rapero Drake y el dúo de música electrónica The Chainsmokers encabezan la lista de nominados a los premios Billboard con 22 candidaturas cada uno. El difunto cantautor mexicano Juan Gabriel recibió tres menciones en los apartados de música latina, que también incluyen a J Balvin, Maluma y Nicky Jam, entre otros.

Dick clark productions anunció el lunes que Drake y The Chainsmokers establecieron un récord de candidaturas en un año. La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo el 21 de mayo desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Entre otros grandes contendientes están twenty one pilots, con 17 nominaciones, y Rihanna, con 14.

El máximo premio de la noche, el de mejor artista, se disputará entre Adele, Beyonce, Justin Bieber, the Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, twenty one pilots y the Weeknd.

Beyonce, Drake, Rihanna, twenty one pilots y the Weeknd también se medirán por el Billboard al álbum del año. Juan Gabriel, fallecido el pasado agosto, compite por el premio al mejor artista latino con J Balvin, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Maluma y Nicky Jam. Además, figura por partida doble en la categoría de mejor álbum latino, por "Los dúo 2" y "Vestido de etiqueta: por Eduardo Magallanes", junto con J Balvin, por "Energía"; CNCO, por "Primera cita", y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho por "Recuerden mi estilo".

Los premios Billboard de la Música se entregarán en 52 categorías. El espectáculo se transmitirá en vivo por la cadena ABC. En Internet: http://www.billboard.com/billboard-music-awards